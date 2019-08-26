العراق تعلن اللجوء إلى الأمم المتحدة لمنع خرق سيادتها

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس عزمها اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهدف التصدي لمحاولات خرق سيادة العراق، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على أراضيها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان: «إن وزارة الخارجية ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه».

يأتي هذا البيان رداً على رفض الولايات المتحدة الأميركية وما يسمى «التحالف الدولي» الالتزام بقرار الحكومة العراقية بمنع أي طيران عسكري من التحليق في أجواء العراق من دون إذنها حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي مؤخراً على لسان نائب رئيسها أبو مهدي المهندس أن الولايات المتحدة قامت بإدخال 4 طائرات مسيرة للعدو «الإسرائيلي» إلى العراق لاستهداف المقرات العسكرية العراقية وأن الجيش الأميركي سمح لطائرات أميركية وإسرائيلية بتنفيذ اعتداءات متكررة على الحشد.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم استدعى يوم الجمعة الماضي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد براين مكفيترز وذلك بعد تفجيرات طالت مواقع عسكرية للحشد الشعبي العراقي.

كما أقدمت قوات النظام التركي مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية.

في هذه الأثناء اعتقلت القوات العراقية ثمانية إرهابيين من تنظيم داعش في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت قيادة شرطة محافظة الأنبار في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن قوة مشتركة من تشكيلات شرطة الأنبار واستخبارات مكافحة الإرهاب وقوة شرطة الأنبار ألقت القبض على متهمين مطلوبين».

وفي السياق ذاته دمرت القوات العراقية أوكاراً لتنظيم داعش الإرهابي في صحراء القائم قرب الشريط الحدودي مع سورية.

وقال القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي إن «القوات الأمنية وبدعم من قوات الحشد الشعبي والعشائري وبإسناد من طيران الجيش دمرت أكثر من 10 أوكار لإرهابيي داعش في منطقة صحراء قضاء القائم القريبة من الشريط الحدودي مع سورية غرب الأنبار ضمن حملة إرادة النصر الأمنية الرابعة التي تشهدها المناطق الصحراوية للمحافظة» مشيراً إلى أن القوات الأمنية تمكنت أيضاً من إبطال مفعول العديد من الأجسام المفخخة من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر وتشمل تطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار غرب العراق.