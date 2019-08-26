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مغتربون: رجال أعمال يرغبون بالاستثمار في سورية … صباغ لمغتربين في السويد: دوركم مهم بالدفاع عن وطنكم في بلدان الاغتراب

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 27-08-2019

شدد رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ على أهمية دور المغتربين من أبناء سورية المخلصين في الدفاع عن وطنهم ودعمه في بلدان الاغتراب ونصرته في الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت عليها قبل سنوات.
والتقى صباغ أمس بوفد هيئة الدفاع عن سورية وهم من المغتربين السوريين المقيمين في السويد يضم رجال أعمال، فأكد أن الجيش العربي السوري ماض في مهمته حتى النهاية لتحقيق النصر حتى آخر شبر في سورية.
وأكد رئيس هيئة الدفاع عن سورية إبراهيم إبراهيم أنه تم طرح العديد من المطالبات للمغتربين السوريين منها تسهيل دخول الراغبين منهم في العودة وخصوصاً الذين طلبوا للخدمة الاحتياطية حتى يعود أكبر عدد من السوريين.
ورداً على سؤال «الوطن» على هامش اللقاء أكد إبراهيم أن من أهداف زيارتنا تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في البلاد، مشيراً إلى أن هناك الكثير منهم أبدوا رغبتهم في الاستثمار لذلك فإن وجود وفد الهيئة في سورية يدل على أن سورية بخير.
ولفت إبراهيم إلى أن هناك اتصالات مع المشافي السويدية لإرسال مواد طبية إلى سورية، معلناً عن وجود فكرة لبناء مشاف وإحداث مراكز فيزيائية ومعالجة، معرباً عن أمله في أن تكون هناك تسهيلات وخصوصاً في المعاملات.
وأوضح إبراهيم أن هدف الهيئة الدفاع عن سورية إعلامياً ومساعدة الشعب السوري المتضرر بالحرب، معتبراً أن المباحثات مع رئيس مجلس الشعب بناءة وخصوصاً أن هناك أفكاراً جميلة تم طرحها لتسهيل عمل المغتربين وخصوصاً في القضايا القانونية.
وأكد عضو الهيئة ميلاد ملكم أن هناك الكثير من رجال الأعمال السوريين في السويد جاؤوا للمشاركة في معرض دمشق الدولي، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السوريين المقيمين في أوروبا قادرون على أن يستثمروا مشاريع في سورية بمليارات الدولارات.

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