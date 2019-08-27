قسطنطين زريق في ندوة قامات الفكر والأدب

تقيم وزارة الثقافة عند السادسة من مساء اليوم ندوة الأربعاء الثقافية الشهرية «قامات في الفكر والأدب» بعنوان: «قسطنطين زريق المفكر العربي في زمن الحلم» وذلك في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق.

وتتضمن الندوة عدة محاور، هي «مميزات قسطنطين زريق وتوجهاته الفكرية في أعماله وكتابه- نحن والتاريخ» لخليل سارة، و«المنابع الفكرية عند قسطنطين زريق» لحسين جمعة، و«الفكر القومي عنده» لسليم بركات، ويدير الندوة إسماعيل مروة.

قسطنطين زريق مؤرخ سوري وأحد أبرز دعاة القومية العربية أُطلق عليه أكثر من لقبٍ، بينها: شيخ المؤرّخين العرب، المُربّي النّموذجي، مُرشد الوحدَوييّن، داعية العقلانيّة في الفكر العربي الحديث.

ولد في دمشق عام 1909 في حي القيمرية؛ والتحق زريق بالجامعة الأمريكية في بيروت كدارس للرياضيات ثم حول مجال دراسته إلى التاريخ حيث نال درجة بكالوريوس الآداب عام 1928، سافر بعدها إلى الولايات المتحدة ملتحقاً بجامعاتها حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو عام 1928 ثم الدكتوراه عام 1930 من جامعة برنستون.

من مؤلفاته: «الكتاب الأحمر، الوعي القومي، معنى النّكبة، هذا العصر المُتفجّر».