«السورية للطيران»: سحوبات على تذاكر مجانية خلال المعرض

تشارك مؤسسة الطيران العربية السورية في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الحادية والستين، وذلك ضمن الجناح المخصص لوزارة النقل، لكونها إحدى المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة النقل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري أن الوزارة سوف تقدم مجموعة من الحسومات لرواد معرض دمشق الدولي والمشاركين في الفعاليات خلال فترة انعقاد المعرض.

وأضافت: إن المؤسسة تعود إلى التعافي تدريجياً، بعد أن صمدت خلال فترة الحرب على سورية، وقد أثبتت مكانة مهمة كناقل وطني، واستمرت في توفير النقل الجوي الداخلي إلى القامشلي واللاذقية والخارجي إلى عدد من المحطات.

وكشفت النوري عن أن المؤسسة ستقدم عدداً من التذاكر المجانية لرواد المعرض من خلال سحوبات تجريها على عدد من تذاكر الدخول إلى المعرض وزوار جناح وزارة النقل، ليتم منحهم تذاكر مجانية على متن السورية للطيران على مختلف الخطوط التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن السورية للطيران تعمل على عدد من الخطوط العربية والدولية، منوهة بأنها سوف تكثف رحلاتها الجوية خلال فترة المعرض وقبله وبعده إلى عدد من الدول العربية، ومنها الجزائر والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، إلى جانب شركة الطيران الخاصة، وذلك من خلال سلسلة من الرحلات اليومية، والتي تتراوح بين خمس إلى ست رحلات يومياً على هذه الخطوط، إضافة إلى الخطوط العاملة إلى موسكو وطهران حيث لم تتوقف الرحلات بهذه الاتجاهات.