اقتصاد

40 رجل أعمال إماراتياً يشاركون في دورة المعرض الحالية

| الوطن

الأربعاء, 28-08-2019

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» وصول وفد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين إلى دمشق أمس، للمشاركة في معرض دمشق الدولي، وقد التقى وزير الاقتصاد سامر الخليل بالوفد وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، والمشاركة في المعرض.
ويشارك نحو 40 رجل أعمال إماراتياً في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الحالية، إذ نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في المؤسسة العامة للمعارض في دمشق بأن الوفد الإماراتي سيضم عدداً من الأسماء الإماراتية اللامعة في مجال المال، ورؤساء شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، ومديرين عامين وأعضاء في غرف التجارة في إمارات أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين.
ومن بين أعضاء الوفد الإماراتي حميد محمد آل علي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، وعبد اللـه سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وناصر محمد النويس رئيس مجموعة «روتانا»، وعبد اللـه محمد السويدي مدير شركة «بن دسمال» القابضة، وعارف إسماعيل خوري مدير شركة «ريبورتاج» العقارية، وسعيد محمد المحيربي عضو مجلس إدارة شركة «أرابتك» القابضة، وراشد سيف السويدي رئيس شركة «هوريزن إنيرجي إل إل سي»، وعبد الجبار عبد المحسن الصايغ رئيس شركة ومجموعة «الصايغ»، إضافة إلى رؤساء وممثلي مجموعة من الشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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