«محروقات» لـ«الوطن»: البنزين على مدار 24 ساعة في محطات دمشق

صرّح مصدر في شركة «محروقات» لـ«الوطن» بأن هناك زيادة في مخصصات البنزين خلال فترة معرض دمشق الدولي بدورته الحالية، لافتاً إلى وجود حالة استنفار قصوى من الشركة خلال فترة المعرض، وبدرجة أعلى من الدورة السابقة، كاشفاً عن وجود قرار بفتح محطات الوقود كافة في دمشق على مدار 24 ساعة، حيث سيتم تزويد هذه المحطات بكميات إضافية من البنزين.

ولفت إلى أن المخصصات لمحطات الوقود الخاصة خلال فترة المعرض مفتوحة، منوهاً بأنه لا يسمح لأي محطة وقود بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

وعن محطات الوقود القريبة من المعرض، لفت المصدر إلى وجود محطة وقود أول طريق المطار قريبة من المعرض، مشيراً إلى أن هذه المحطة مخزونها قوي ولديها إمكانية دائمة للتزويد بالبنزين لسيارات الزوار, لافتاً إلى أن وضع محطة وقود متنقلة أو صهريج بالقرب من المعرض أمر مستبعد حالياً، وسيؤدي إلى زيادة الازدحام، منوهاً بأنه ليس هناك ضرورة لهذا الأمر.

لكنه أوضح أنه في حال تبين خلال اليوم الأول من المعرض ضرورة وجود محطة متنقلة أو صهريج للبنزين هناك ستقوم شركة محروقات بتركيب صهريج مباشرة في اليوم التالي، لافتاً إلى أنه حالياً ليس هناك أي نية لوضع صهريج التدخل المباشر بالقرب من معرض دمشق الدولي.