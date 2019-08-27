اقتصاد

رئيس الغرفة السورية الإيرانية لـ«الوطن»: 60 شركة في المعرض أغلبها مهتمة بالإعمار

| رامز محفوظ

الأربعاء, 28-08-2019

صرّح رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش لـ«الوطن» بأن عدد الشركات الإيرانية المشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الحالية هو 60 شركة، مبيناً أن وزير الإسكان الإيراني وهو رئيس اللجنة المشتركة السورية الإيرانية سوف يحضر مراسم افتتاح المعرض.
وأوضح أن الشركات الإيرانية التي ستشارك في المعرض متنوعة، وتعد من أكبر الشركات في إيران، وهي عبارة عن شركات صناعية وتجارية، ومعظم هذه الشركات مختصة في موضوع البناء والإعمار، ولديها اهتمام كبير بموضوع إعادة الإعمار في سورية وسيكون لها دور كبير في إعادة الإعمار.
ولفت درويش إلى وجود شركات صناعية متنوعة تهتم بصناعة الحديد والحبيبات البلاستيكية والإسمنت، إضافة إلى شركات تجارية تهتم بتجارة المواد الغذائية وتجارة الأدوات الكهربائية، مشيراً إلى أن الحضور الإيراني في المعرض هو الأكبر بعد الحضور السوري.
وبيّن درويش أن استمرار المعرض بدورته الحالية هو أمر مفرح، ويعد بمنزلة انتصار اقتصادي كبير يعزز الانتصار العسكري الذي يحققه الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.

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