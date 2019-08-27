«التموين» لـ«الوطن»: مخبز متنقل لاختبار الرغيف الصغير وتخفيضات في جناح السورية للتجارة

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ«الوطن» بأنه تم الانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات لافتتاح معرض الباسل للإبداع والاختراع ضمن معرض دمشق الدولي، والذي سيكون مميزاً هذا العام من خلال المشاركات الموجودة وتنوعها، إذ حرصت الوزارة على تقديم كل التسهيلات لدعم المخترعين المشاركين في المعرض.

من جانبه بينّ مدير حماية الملكية الفكرية شفيق العزب لـ«الوطن» أن المشاركة في معرض الباسل لهذا العام أوسع من مشاركات الأعوام السابقة بوجود 387 مشاركة لـ827 عارضاً من كل الجهات المشاركة، مع وجود مشاركة عربية من جمهورية العراق بـ8 مشاركات، وباقي المشاركات هي محلية.

وفي سياق متصل صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» بأن جناح المؤسسة في المعرض سوف يعرض كل المنتجات والسلع التي تبيعها المؤسسة، وهو مخصص للبيع المباشر وبأسعار مخفضة بنسبة مختلفة، حيث سيتم عرض المواد التي تنتجها المؤسسة، بالإضافة إلى منتجات القطاع العام والخاص التي تبيعها المؤسسة، مع وجود نقاط للبيع ستوزع في أرجاء المعرض، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك فرصة لتوقيع عقود مع شركات عربية أو أجنبية فإن المؤسسة جاهزة بما يطور عمل المؤسسة ويعزز وجودها في الأسواق السورية.

بدوره بين مدير الشركة العامة للمخابز جليل إبراهيم لـ«الوطن» أن مشاركة الشركة ضمن معرض دمشق الدولي ستكون بإقامة مخبز متنقل ضمن المعرض، وهو بإنتاجية تصل لـ400 كيلو غرام خبز في الساعة، وهو من الخطوط المنتجة محلياً بإشراف وتنفيذ فنيين الشركة، وسيكون الخبز المنتج فيه من القطر الصغير الذي يتم تجربته حالياً في مخبزين بدمشق، موضحاً أن المخبز المتنقل سيعمل على مدار أيام معرض دمشق الدولي لخدمة المواطنين بالإضافة إلى وجود تنور أيضاً لتقديم خبز التنور.