تواصل عودة المهجرين من لبنان والأردن

أعلنت روسيا، أمس، أن ما يقرب من 1300 مهجر سوري عادوا إلى بلدهم قادمين من لبنان والأردن.

وقال مركز المصالحة الروسي في سورية في بيان نقله موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري: إن 1297 مهجراً عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 398 مهجراً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، و899 مهجراً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.

وذكر المركز، أن 10 نازحين عادوا أيضاً خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل الأراضي سورية, وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة في الجيش العربي السوري، قامت بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، موضحاً أنه تم اكتشاف وتدمير 58 عبوة قابلة للانفجار، لافتاً إلى إعادة إعمار 5 منازل ومخبز.