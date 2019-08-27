برجك اليوم – الأربعاء 28 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تميل إلى العزلة لتتخذ قرارات بهدوء ومن دون ضغوط أو لاكتشاف ما يجري حولك، فامشِ مع التيار ولا تتفوه بكلام صريح أو جارح حتى لو كنت على حق.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا أظن أنك ستعيش وحدك هذا اليوم على الرغم من الطقس المتقلب وغير المستقر، فقد تتعرف على أصدقاء جدد في سفر أو دعوة فأنت تمتلك حالة من الجاذبية والإشراق.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا توجه اللوم لمن لا يستحق وانتبه من محاولات الاستغلال لمالك أو لجهدك أو لطيبك، فقد تكتشف أنك ظلمت نفسك أو ظلمت من حولك بتصرفات غير مقصودة أو بأحكام متسرعة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تتمتع بقدرة على التعاطف مع شؤون الآخرين فالمحيط يدعم اختياراتك، وقد تفكر بعقود واتفاقات أو تدرس مشاريع جديدة وأجواء مميزة تعيشها اليوم.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الناس قد يتكلمون عن إنجازاتك وتسمع تقديراً لجهودك وهذا يسعدك ويحمل لك الاطمئنان، فلا تهمل صداقاتك القديمة بل استشرهم في أمورك وخاصة في مشاريع الأيام القادمة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يوم يجعلك متوتراً أحياناً وفاقداً للأمل أحياناً وقد تدخل في خلافات مع شركائك، وكلما كنت أهدأ وقللت من كلامك في حالة الغضب كانت أمورك أفضل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت جدي جداً ومتحمس ومشغول ولديك أعمال باستمرار وأنت أهل المسؤوليات، ولكنك ستكون محاطاً ومهتماً بأعمالك لدرجة أنك ستحتاج إلى الأصدقاء لتعتمد عليهم.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ما زال اليوم يحمل لك الفرح وأنت ممتلئ بالمشاريع لأنك تفكر بتجديد في حياتك، فلا تتردد في التعبير عن رأيك لأنك تستطيع إقناع الآخرين بأفكارك وتوجهاتك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لا تفتش عن الكمال ولا تنتقد من لا يعنيك أمره فأنت صعب الإرضاء أحياناً، وانتبه على الأمور الصحية وخاصة في أي شيء تجميلي تريد تحسينه فأنت مستاء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قلق عاطفي يزول ما يشعرك بالسعادة والهدوء وقد يكون تصالحاً أو لقاء حميماً، فهذه الأيام تحمل لك فرحاً، واليوم تحديداً ممتاز لعلاقات شخصية وعاطفية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تميل إلى الصرف والأمور جيدة مالياً وهذا ليس مبرراً للإسراف إلا أن هذا طبعك، وانتبه كثيراً إلى أمورك المالية فهذا شهر فيه صرف كثير ومدخولك قليل.