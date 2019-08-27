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سوسان: مصممون على إنهاء الوجود غير المشروع لأي قوات أجنبية

| وكالات

الأربعاء, 28-08-2019

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، تصميم السوريين وقواتهم المسلحة الباسلة، على إنهاء الوجود غير المشروع لأي قوات أجنبية، بالعزيمة نفسها في ملاحقة فلول الإرهاب التكفيري، حتى آخر شبر من التراب الوطني.
ونبه سوسان خلال استقباله أمس وفد هيئة الدفاع عن سورية في السويد برئاسة إبراهيم إبراهيم حسب «سانا»، إلى أولئك الذين يراهنون على الدعم الأميركي لتحقيق أوهام كاذبة، داعياً إياهم إلى العودة لجادة الصواب، والتلاحم مع أبناء وطنهم في الدفاع عن حاضره ومستقبله، مشدداً على أن وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية هي قدس الأقداس، وفي سبيلها تهون كل التضحيات.
من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن الاعتزاز بالإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري، والصمود الأسطوري للشعب السوري، في مواجهة العدوان، مؤكدين ثقتهم بتحقيق النصر النهائي على الإرهاب، وإعادة الإعمار، لتعود سورية كما كانت على الدوام واحة للأمن والاستقرار.
كما عبر أعضاء الوفد عن الاستمرار في بذل الجهود لتوضيح حقيقة ما يحصل في سورية للرأي العام الأوروبي وكذلك عن الاستعداد لحشد الطاقات الاغترابية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

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