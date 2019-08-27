وزير التعليم العالي كشف أن معدلات القبول ستكون منخفضة وأن 80 ألف مقعد للعلمي و35 ألفاً للأدبي … خميس لـ«الوطن»: خطط الجامعات قوة للدولة والتنسيق بين التعليم العالي والوزارات ليكون واقع الطلاب أفضل

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه سوف يتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى بكل الأمور بما فيها دراسة إمكانية توزيع الطلاب لإعطائهم محاضرات بالوزارات التي تمتلك مدرجات حتى يكون وضع الطلاب أفضل بكل شيء.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي أمس أوضح خميس أنه لا يمكن اقتصار العمل الحكومي على قطاع معين، معتبرا أن خطط الجامعات قوة للدولة وهذا يلاحظه من يدخل في تفاصيلها، وأكد أن رؤساء الجامعات هم المعنيون أولاً بتطوير الجامعات عبر وضع الخطط اللازمة لذلك لكونهم يشكلون المحرك الأساسي لعملها.

ورأى عضو القيادة المركزية لحزب البعث محسن بلال أن وضع رؤساء الجامعات بائس، موضحاً أنهم حالياً تحولوا إلى كبار الموظفين في جامعاتهم بدلاً أن يكونوا ملوكاً.

وتوقع وزير التعليم العالي بسام إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أن يكون هناك تخفيض لمعدلات القبول مقارنة بالسنة الماضية، مؤكداً أن المفاضلة سوف تصدر اليوم وتم منح 80 ألف مقعد للعلمي و35 ألفاً للأدبي.

ورأى وزير التربية عماد العزب أن من المشاكل الأساسية التي تواجه الوزارة الكم على حساب الجودة، مضيفاً: كلما حاولنا تحسين المنتج وجدنا أنفسنا أمام عدد كبير من الطلاب.