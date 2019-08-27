رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية: مؤشرات تسويق الحمضيات مبشرة والإنتاج 700 ألف طن

اعتبر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر أن المؤشرات خلال فترة التحضيرات لتسويق موسم الحمضيات تدل على أن الوضع سيكون أفضل من العام الماضي، متوقعاً إنتاج نحو 700 ألف طن هذا العام.

وفي تصريح لـ«الوطن» شدد صقر على ضرورة العمل قدر المستطاع لتذليل المعوقات أمام الفلاح للحفاظ على شجرة الحمضيات في اللاذقية بعد أن أهملها العديد من الفلاحين جراء خسارتهم فيها ليتجهوا إلى زراعات بديلة.

وأشار معاون مدير الزراعة في المحافظة نواف شحادة إلى العمل على تخفيف أعباء الفلاحين في موسم الحمضيات، لافتاً إلى وضع المقترحات والحلول اللازمة لمعالجة المشكلات التي عانى منها الفلاح العام الماضي.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال شحادة: المديرية تعمل وفق ثلاثة محاور الأول يبدأ بمعالجة المشكلات التي عانى منها مزارعو الحمضيات خلال عملية التسويق المحلي على مستوى سورية والثاني معالجة كل ما يتعلق بأمور التسويق خارج سورية والثالث يشمل وضع الرؤى المستقبلية والإستراتيجية لمعالجة معاناة التسويق على المستوى البعيد.