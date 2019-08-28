رياضة

في نصف نهائي دورة الوفاء والولاء لعب تشرين وفاز حطين

| اللاذقية- محسن عمران

الخميس, 29-08-2019

تأهل حطين إلى المباراة النهائية لدورة الوفاء والولاء التاسعة عشرة بعد فوزه على تشرين في المباراة نصف النهائية بفارق ركلات الجزاء التي لم تنصف تشرين الذي كان الفريق الأفضل والأخطر وخاصة في الشوط الأول.
وقدم الفريقان مباراة جميلة ومثيرة وغنية بالأهداف انتهى وقتها الأصلي بهدفين لكليهما، سجل لتشرين باسل مصطفى ومحمد مالطا ولحطين مارديك مردكيان وحمود الحمود وسنحت لتشرين فرص خطيرة للتسجيل، أضاعها مهاجموه باسل مصطفى والمالطا والمرمور وكانت فرصة المرمور في مواجهة المرمى الخالي أخطر الفرص وأضاعها بغرابة فيما أضاع لحطين حمود الحمود ومارديك مردكيان.
وفي ركلات الجزاء أضاع لتشرين عمر ريحاوي وعلاء دالي وكامل حميشة وسجل محمد حمدكو، فيما سجل لحطين فهد اليوسف وحسين جويد وعز الدين عوض وأضاع حمود الحمود وليسجل حطين أول فوز له على تشرين رسمياً وودياً منذ نحو عشر سنوات وينتقل إلى المباراة النهائية لمواجهة الوحدة وستقام اليوم الخميس في استاد الباسل الساعة التاسعة مساء.
وطرد الحكم ياسر الحسين مع نهاية الشوط الأول لاعب تشرين رامي لايقة ولاعب حطين حسن عويد للخشونة.

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