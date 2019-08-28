تنفيذية طرطوس تؤكد ما نشر في «الوطن»

تأكيداً لما نشر في صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3188 الصادر يوم 11/7/2019 حول حاجة محافظة طرطوس إلى ملعب كرة قدم بقلم الزميل ممدوح علي فقد وردنا من رئيس اللجنة التنفيذية بطرطوس عماد جهاد حماد الكتاب المرسل لقيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس ع/ط مكتب الشباب الفرعي:

بعد الكتب المتكررة التي تؤكد الحالة السيئة للملعب وعدم وجود مدرجات والجهد المبذول من قبل دائرة المنشآت الرياضية (من دراسة ومتابعة وجهد لإنجاح الدوري العام وإقامة المباريات على الملعب الميت) نقف على حالة الملعب التي تحتاج إلى:

• تبديل أرضية الملعب لكون العشب في حالة يباس تام نتيجة انتهاء عمره الفني والتجريبي بفعل الزمن واللعب المتواصل عليه.

• شبكة ري جديد.

• مدرجات شرقية.

• شمسية فوق المدرجات الغربية.

• أضواء كاشفة.

وهذا ما تم مخاطبة الاتحاد الرياضي العام بشأنه بالكتب ذات الأرقام: 292 تاريخ 16/7/2019 و960 تاريخ 23/5/2019 و886 تاريخ 12/5/2019 و724 تاريخ 14/4/2019 و94 تاريخ 21/1/2019 و2057 تاريخ 9/8/2018 و1010 تاريخ 19/7/2018 و2318 تاريخ 11/6/2018 و834 تاريخ 5/6/2018 و784 تاريخ 27/5/2018 و9 تاريخ 26/4/2018.

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في طرطوس الرفيق عماد جهاد حماد