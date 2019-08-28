تواصل عودة المهجرين من دول الجوار

مع إعلان موسكو عودة ما يقارب 1350 مهجراً سورياً إلى بلدهم من دول الجوار، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 28000 مهجر عادوا إلى ديارهم في سورية منذ إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي العام الماضي.

وقال مركز المصالحة الروسي في سورية في بيان له أمس، نقله موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري: إن 1343 مهجراً عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 417 مهجراً، بينهم 125 امرأة و213 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبرى جديدة يابوس وتلكلخ، و926 مهجراً بينهم 278 امرأة و472 طفلا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأوضح البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة في الجيش العربي السوري قامت بتطهير مساحة 2.0 هكتار من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «عمون» للأنباء الأردنية عن المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في الأردن قولها: إنه ولغاية منتصف آب الحالي، عاد ما يقرب من 28000 مهجر سوري إلى ديارهم منذ افتتاح معبر «نصيب- جابر» على الحدود السورية الأردنية في تشرين الأول من العام الماضي.

وأشارت المفوضية إلى أن من هؤلاء، عاد أكثر من 22000 مهجر سوري في عام 2019.

بالمقابل حثت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية «أمنستي» لين معلوف أول من أمس، السلطات اللبنانية على التوقف الفوري عما سمته «عمليات الترحيل القسرية للمهجرين السوريين من لبنان».