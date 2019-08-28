الوفد البرلماني الأوروبي يلتقي مفتي الجمهورية والعبسي

التقى الوفد البرلماني الأوروبي عن حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليمني الذي يزور سورية برئاسة النائب تياري مارياني، أمس المفتي العام للجمهورية، أحمد بدر الدين حسون، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليكي يوسف العبسي.

وكتبت صفحة مجلس الشعب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في منشور: «التقى الوفد البرلماني الأوروبي اليوم (الأربعاء) سماحة المفتي الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية العربية السورية».

وأشارت الصفحة إلى أنه حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

وفي منشور آخر، كتبت الصفحة: «التقى الوفد البرلماني الأوروبي صباح اليوم (الأربعاء) غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في كنيسة الزيتون»، مشيرة إلى أنه حضر اللقائين عدد من أعضاء مجلس الشعب.

ووصل الوفد البرلماني الأوروبي برئاسة النائب مارياني، أول من أمس، إلى سورية في زيارة تمتد لنحو أسبوع وتعد السابعة من نوعها لمارياني.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة، أكد في تصريح لـ«الوطن»، أول من أمس، أن الوفد يزور سورية بصفته الأوروبية، لأن عمله ضمن البرلمان الأوروبي وليس الفرنسي، مشيراً إلى أن مارياني وبصفته عضواً في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قادر على إيصال حقيقة ما يجري في سورية بعد دحر الإرهاب، وسيكون له تأثير ضمن هذه اللجنة بالتأكيد.