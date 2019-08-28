اقتصاد

رجل أعمال عراقي: التعاون التجاري سيكون أكبر لأن الصناعة السورية مرغوبة

الخميس, 29-08-2019

مالك الشمري رجل أعمال عراقي مشارك في معرض دمشق الدولي صرح لـ«الوطن» بأن هذه المشاركة الثالثة على التوالي للعراق في معرض دمشق الدولي منذ انطلاقه خلال الحرب، مضيفاً: نلحظ تحسناً أكبر بين دورة وأخرى للمعرض, وتابع بالقول: «نأمل في هذه الدورة أن يكون التبادل التجاري أكبر والعقود والاجتماعات أكثر مع التجار»، مشيداً بالمعرض، على اعتباره من المعارض المهمة جداً، مضيفاً: «تنظيمه عال جداً، ومن أفضل المعارض التي شاركت فيها على المستوى العربي والعالمي».
وأشار الشمري إلى أن التعاون التجاري سيكون أكبر، فالصناعة السورية مرغوبة في العراق، وخاصة النسيجية والميكانيكية.

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