بيدرسون يضع اللمسات الأخيرة لتشكيل «الدستورية»

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، أنه يضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي، تماشياً مع القرار الدولي رقم «2254»، مؤكداً أنه سيجري المزيد من الاجتماعات خلال الأيام القادمة بهذا الخصوص.

وقالت البعثة الأممية الخاصة إلى سورية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حسب مواقع إلكترونية معارضة: إن بيدرسون يضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة مناقشة الدستور، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي «2254»، والعمل على وقف العنف في سورية.

ونشرت البعثة الأممية صوراً من لقاء بيدرسون مع مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في نيويورك، وأشارت إلى اجتماعات أخرى مقبلة.

وكانت البعثة نشرت عبر حسابها على «تويتر» في 21 من الشهر الجاري، أن بيدرسون سيعاود تواصله مع جميع الأطراف المعنية بالملف السوري من أجل مستقبل أفضل لكل السوريين، مؤكدة أنه استأنف نشاطه بشكل كامل بعد أن أوقفه بسبب إصابة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية تعرض لحادث في عينه، في 23 تموز الماضي، ما أدى إلى توقفه عن أداء مهامه المتعلقة بالملف السوري خلال الفترة الماضية.

وكان من المفترض أن يشارك بيدرسون في محادثات أستانا 13 التي أجريت في اليومين الأول والثاني من آب الجاري قبل إصابته، وذلك للتنسيق بين الدول الضامنة لـمسار «أستانا» ولتشكيل لجنة مناقشة الدستور.

وفي 13 من الشهر الجاري أعلنت روسيا أن تشكيل لجنة مناقشة الدستور أصبح على بعد خطوة واحدة، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف حينها: «على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية».

وسبق ذلك إعلان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تأمل في تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري في أقرب وقت، وهو أمر يسعى إلى تحقيقه بيدرسون.

وأول من أمس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، استمرار العمل على تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري، معرباً عن أمله في انطلاق أعمالها في جنيف قريباً.

يذكر أن بيدرسون التقى في العاشر من تموز الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في دمشق، خلال زيارة قام بها إلى سورية تعتبر الرابعة له منذ توليه منصبه في بداية كانون الثاني من العام الجاري خلفاً لسلفه ستيفان دي ميستورا.

وخلال اللقاء تم بحث تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها وأعلن بيدرسون أن اللقاء مع المعلم «أحرز تقدماً» وأن الاتفاق على تشكيل اللجنة بات قريباً.