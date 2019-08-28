رئيس نادي رواد الأعمال العماني لـ«الوطن»: أتينا إلى المعرض لأن الحكومة السورية جاهزة للتعاون

صرح رجل الأعمال ورئيس نادي رواد الأعمال في سلطنة عمان سلطان بن علي الحضري لـ«الوطن» بأن المشاركة العمانية في معرض دمشق الدولي ليست جديدة، مضيفاً: «نحن دائماً على تواصل مع سورية في جميع المجالات، وقد أتينا إلى المعرض لأنه يشتمل على جميع القطاعات، ولأن الحكومة السورية جاهزة للتعاون في المجال الاقتصادي من حيث إقامة المصانع والشركات المحلية والعالمية».

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سوف ينمو بتضافر الجهود بين الطرفين بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً، مبيناً أن الفرص الاستثمارية الموجودة معروضة من الطرفين سواء بإقامة شركات مشتركة أو بالاستيراد والتصدير.