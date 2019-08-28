نجوم عرب وصفوا المعرض لـ«الوطن».. إلهام شاهين: جميل جداً.. صفية العمري: من أروع الأحداث.. جورج قرداحي: دليل استعادة الأمن والاستقرار … حفل افتتاح الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي

جاء حفل افتتاح الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي، «مبهراً» كما وعد منظمو المعرض قبل أيام، ومزجت الاحتفالية بين فنون الرقص والإلقاء وأداء عروض تمثيلية برزت فيها رمزية «البروكار» الدمشقي.

حفل الافتتاح تميز هذا العام بمشاركة فرق من روسيا وإيران، حيث قدمت فرقة روسية عرضاً غنائيا أوبرالياً، فيما عرضت فرقة فلكلورية إيرانية، لوحة عن الفلكلور الإيراني العريق. وبرز خلال الحفل استدعاء للتاريخ عبر الإشارة إلى «طريق الحرير» وما كان يشكله عبر الأزمان من صلة وصل تجارية وحضارية، شكلت سورية «الأيقونة» فيها، وهو ما نستعيده اليوم مع تغير وجهة العالم من الشرق إلى الغرب.

الحفل تضمن أيضاً عدة لوحات راقصة قدمتها فرقة «آرام» للمسرح الراقص، شملت عروضاً حيّت فيها الجيش العربي السوري، وكذلك لوحات عن فلكلور المحافظات السورية، وأيضاً لوحات عن رسالة المحبة والسلام التي توجهها سورية إلى العالم.

صرحت الممثلة المصرية القديرة إلهام شاهين لـ«الوطن» بأن معرض دمشق الدولي في دورته الحالية هو معرض جميل جداً، إذ يوجد عراقة كبيرة، ونجاحات مميزة، متمنيةً أن يكون هناك اتفاقيات اقتصادية تنعش الاقتصاد السوري، وتسهم في إعادة إعمار سورية، وعودتها إلى قوتها كما عهدناها دوماً.

وصرحت النجمة المصرية القديرة صفية العمري لـ«الوطن» بأن المعرض هذا العام من أروع الأحداث، متمنية الازدهار والرقي والنجاح لسورية دوماً.

ووجهت العمري الشكر للقائمين على المعرض وكل الحضور بدورته الحالية، لافتةً إلى أن شعورها رائع هذا اليوم، ولديها مشاعر جياشة تجاه الشعب السوري، وختمت متمنيةً التوفيق لسورية الحبيبة.

أما الإعلامي اللبناني القدير جورج قرداحي، فقد صرح لـ«الوطن» بأن الدورة الحالية للمعرض مبشّرة جداً، والدليل على ذلك مشاركة عدد كبير من الدول، وهناك دول من الخليج العربي تشارك للمرة الأولى مثل الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على أن سورية استعادت نشاطها وأمنها واستقرارها، وسوف تستعيد ازدهارها في المستقبل القريب.