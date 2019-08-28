اقتصاد

وفد القرم الحكومي لـ«الوطن»: المعرض حدث مهم لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول

الخميس, 29-08-2019

صرح نيري ليغروف مدير المراسم للوفد الحكومي لجمهورية القرم المشارك في معرض دمشق الدولي لـ«الوطن» بأن المشاركة هذا العام هي الثانية، وتأتي برئاسة نائب رئيس الوزراء في القرم جورج مورادوف، وهو الممثل الدائم لدى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً: «نحن مسرورون جداً بالمشاركة في معرض دمشق الدولي، الذي يعد حدثاً مهماً جداً لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، كما يساعد في تطوير التبادل التجاري، ونتمنى للمعرض النجاح».

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