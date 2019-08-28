وفد القرم الحكومي لـ«الوطن»: المعرض حدث مهم لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول

صرح نيري ليغروف مدير المراسم للوفد الحكومي لجمهورية القرم المشارك في معرض دمشق الدولي لـ«الوطن» بأن المشاركة هذا العام هي الثانية، وتأتي برئاسة نائب رئيس الوزراء في القرم جورج مورادوف، وهو الممثل الدائم لدى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً: «نحن مسرورون جداً بالمشاركة في معرض دمشق الدولي، الذي يعد حدثاً مهماً جداً لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، كما يساعد في تطوير التبادل التجاري، ونتمنى للمعرض النجاح».