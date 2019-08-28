«إسرائيل» تستنفر الداخل والخارج بانتظار رد «حزب اللـه» … الجيش اللبناني يتصدى لثلاث طائرات مسيرة اخترقت الأجواء

استنفرت «إسرائيل» كل ما استطاعت إليه، لحماية نفسها من رد حزب اللـه المنتظر، وسادت حالة من القلق والخوف في صفوف كيان الاحتلال، زادت حدته مع إعلان الجيش اللبناني تصديه لطائرات إسرائيلية مسيرة.

الجيش اللبناني أعلن أنه أطلق النار على المسيّرات الإسرائيلية، وقال إن إحداها طائرة استطلاع حلقت فوق منطقة كفركلا تمّ التصدي لها فعادت من حيث أتت، في حين حلقت الاثنتان الأخريان فوق أحد مراكز الجيش في قرية العديسة الحدودية، وتمّ إطلاق النار عليهما وإجبارهما على المغادرة نحو الأراضي المحتلة.

من جانبها قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال: إنه يجري تحري الأنباء بشأن إطلاق نار على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني وفق ما ذكرت قناة «الميادين»، قوله: إن ممثليات إسرائيلية ويهودية قد تتعرض لهجمات من قبل حزب اللـه رداً على الغارات بالطائرات المسيّرة على الضاحية في بيروت.

وعقب تهديدات حزب اللـه، نقل موقع «إندبندنت عربية» الإخباري اللندني عن مصدر أمني قوله: إن إسرائيل أوعزت إلى ممثلياتها في الخارج باتخاذ الحيطة والحذر، كما أنها طلبت ذلك من السفراء والممثلين الكبار التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، «خاصة في دول الشرق الأقصى وأميركا الجنوبية».

كما أشار المصدر إلى «تعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول». وقال المصدر: إن «إسرائيل تأخذ تهديدات حزب اللـه على محمل الجد، إلا أنها لا تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على أمنها»، وأضاف: إن «تقنيات إسرائيل المتطورة تؤهلها للقيام بخطوات وعمليات لا يستطيع الحزب ولا غيره مواجهتها أو التصدي لها».. موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي، نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها: إن الجيش الإسرائيلي أغلق، أمس المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان، وأكد في بيان أن «قوات الجيش الإسرائيلي تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد هذه القوات». وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سورية ولبنان، كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة «القبة الحديدية».