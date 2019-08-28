سارة: رسالة المعرض تؤكد صمود السوريين وقدرتهم على النهوض

أكد وزير الإعلام عماد سارة في تصريح صحفي، أن هذه الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي، تكتسب أهمية كونها تتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري، والتي كان أبرزها تحرير ريف حماة الشمالي، موجها التحية لقوات الجيش العربي السوري ولجرحاه.

واعتبر سارة أنه من الظلم اعتبار معرض دمشق الدولي ذا طابع اقتصادي، لأنه يحمل طابعاً اجتماعياً وسياحياً وثقافياً وإعلامياً وحتى سياسي، بدلالة ما ماقامت به الولايات المتحدة مؤخراً من محاولة تهديد الشركات والمؤسسات التي تريد المشاركة في معرض دمشق الدولي مخالفة بذلك كل الأعراف الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً القرار 2254.

وأشار سارة إلى أن المعرض بطبيعة الحال هو نافذة اقتصادية يطل من خلالها الاقتصاديون ورجال الأعمال والتجار من خلال إجراءاتهم للتبادل التجاري مع نظرائهم من خارج سورية، وهو ذو طابع إعلامي بدلالة المشاركة الواسعة من الإعلاميين، كاشفاً أن عدد وسائل الإعلام التي تغطي فعاليات المعرض 125 وسيلة إعلامية، منها 42 وسيلة حصلت على سمة دخول.

وأكد وزير الإعلام أن رسالة المعرض تؤكد صمود المواطن السوري وقدرته على النهوض من الموت الذي تسبب به الإرهاب، وإعادة بناء سورية الجديدة المتجددة، سورية العزة والكرامة.