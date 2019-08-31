سان جيرمان خطفها بفارق الأهداف رين ونيس مواجهة للصدارة

تختتم اليوم منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي بأربعة لقاءات تكتسب أهميتها من خلال وجود أطرافها إما في مقدمة الترتيب وإما في آخره، وأهمها مواجهة رين مع نيس من أجل الانفراد مجدداً بالصدارة عقب صعود الباريسي ليشاركه الصدارة بفوزه على ميتز بهدفين أو احتدام المنافسة أكثر وفي قمة كلاسيكية يلتقي زعيما الليغ أن التاريخيان (مرسيليا وسانت إيتيان) وكلاهما يملكان الرصيد ذاته وسط اللائحة، ويتطلع موناكو بدوره إلى عودة مبكرة من ملعب ستراسبورغ ويطمح ليل إلى البقاء قريباً من القمة عندما يلتقي ريمس.

قمة غير عادية

شهدت الجولة الثالثة للدوري الفرنسي سقوطاً أول لنيس على أرضه أمام مرسيليا وليون أمام مونبيلييه فانفرد رين بالصدارة بالعلامة الكاملة، وأمس الأول شهد افتتاح الجولة الرابعة عودة البطل سان جيرمان ليشاركه بالصدارة مؤقتاً ومن المتوقع أن يكون ليون فعل ذلك بدوره أمس وعليه فإن رين يدخل لقاءه أمام نيس بحثاً عن نقاط ثلاث جديدة تعيد إليه الصدارة منفرداً وهو الذي لم يسبق له تسجيل أربعة انتصارات متتالية، وبالمقابل فإن نيس يأمل باستعادة نغمة الانتصارات من أجل صدارة مشتركة، وشكل نيس عقدة أمام رين في السنوات الأربع الأخيرة فحقق الفوز عليه 5 مرات مقابل 3 تعادلات والفوز الأخير لرين حدث في نيسان 2015.

وفي كلاسيكو جماهيري عريق يحل مرسيليا ضيفاً على سانت إيتيان ومازال الأخير يتصدر قائمة المتوجين بلقب الليغ أن بعشرة ألقاب مقابل 9 لمرسيليا، وحقق مرسيليا فوزه الأول هذا الموسم في توقيت ومكان مهمين على أرض نيس على حين سقط سانت إيتيان للمرة الأولى بطريقة قاسية أمام ليل، فاجتمع الفريقان عند النقطة الرابعة لتكون مواجهتهما مفترق طرق نحو القمة أو القاع، وكان الفريقان تبادلا الفوز كل في ملعبه، علماً أن فوز سانت إيتيان جاء يومها بعد غياب 6 سنوات أما الفوز الأخير لمرسيليا في ملعب غيشار فكان عام 2015.

قبل فوات الأوان

يعيش موناكو وضعاً صعباً في انعكاس لتراجعه منذ الموسم الماضي فكان أحد أربعة أندية لم تعرف الفوز في الجولات الثلاث الأولى ما يضعه في موقف صعب، والطريف أنه فقد لاعباً في الشوط الأول من كل مباراة فتأثرت نتائجه وعندما يلتقي ستراسبورغ على أرضه سيكون من الصعب عليه تلقي صفعة جديدة ولذلك فإن المدرب جارديم ولاعبيه يحاولون تخطي حاجز معنوي مهم للعودة، وما يزيد صعوبة المهمة أن ستراسبورغ لم يحقق أي فوز بدوره، وكان الأخير فاز على ضيفه في مواجهتي الموسم الماضي.

وكان سان جيرمان تصدر مؤقتاً بفارق الأهداف بفضل فوزه على ميتز بثنائية دي ماريا (من جزاء) وتشوبو موتينغ مسجلاً فوزه الأول خارج العاصمة والثالث هذا الموسم (كلها بنتائج نظيفة) رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، على حين توقف رصيد ميتز عند 4 نقاط بالخسارة الثانية على التوالي، وفيما يلي برنامج اليوم :

رين * نيس، ريمس * ليل (4.00)، ستراسبورغ * موناكو (6.00)، مرسيليا * سانت إيتيان (10.00).