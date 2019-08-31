في الفتوة.. سعي لتعهيد المباريات والرعاية

أعلنت إدارة نادي الفتوة عن إقامة مزاد لتعهيد مباريات فريق الرجال لمرحلة الذهاب في الدوري الممتاز « ست مباريات» وطلبت الإدارة في إعلانها من يرغب بالتواصل الهاتفي للاتفاق على مبلغ التعهيد الذي قال نائب رئيس النادي صالح العاني إن الإدارة اتفقت على رقم سري لن يتم التعهيد بأقل منه حتى لو أخفق المزاد.

من ناحية ثانية وجهت الإدارة إعلاناً للشركات والفعاليات الاقتصادية الراغبة بوضع إعلانها على قميص النادي في الموسم الجديد للاتفاق على الشروط المطلوبة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الخطوات لمواجهة الضائقة المالية التي يمر بها النادي والحاجة الماسة للسيولة لإتمام إجراءات التعاقد مع بعض اللاعبين الذين تم الاتفاق معهم بانتظار توافر المال لتوقيع عقودهم وأبرزهم الحارس المخضرم فاتح العمر والمدافع ميسرة العرسان، فيما سرت أنباء أن المهاجم محمد كنيص بات في طريق العودة لناديه بعد احتمالية فسخ تعاقده مع النواعير الحموي بنسبة كبيرة.

باب التبرعات الذي وجه بشأنه النادي نداء لمحبيه أثمر عن تقديم أحد المحبين تجهيزات رياضية بقيمة مليون ليرة سورية بالإضافة لمليون أخرى نقداً من ذات الشخص.

حركة الإدارة كانت مكثفة في الأسبوع الماضي لإنهاء بعض الترتيبات وأبرزها تشكيل رابطتين للمشجعين، الأولى شرفية برئاسة الأستاذ زياد الرداوي والثانية لمهمة ضبط التشجيع على المدرجات برئاسة عبد اللـه عبود، كما تم تشكيل مكتب إعلامي جديد برئاسة عضو الإدارة الزميل محمد العرسان.

تعادل إيجابي

في الميدان أجرى الفريق مباراة تجريبية عصر يوم الخميس الماضي أمام المجد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف وكانت فرصة لمدرب الفريق لمعرفة مدى جاهزية عناصر الفريق قبل المعسكر المنتظر في اللاذقية بعد أن تم إشراك أغلبية اللاعبين المتواجدين في المباراة المذكورة.

مدرب الفريق همام حمزاوي وفي تصريح سريع لـ«الوطن» قال إن فريقه لا يزال بحاجة لبعض المباريات التجريبية لزيادة التجانس بين العناصر القديمة والوافدين الجدد وإحداها ستكون يوم غد الإثنين أمام الوثبة بحمص وإن ثغرات الفريق تقلصت بنسبة كبيرة مع التأكيد بحاجة الفريق للاعبين اثنين كي تكتمل المجموعة المخطط لها.