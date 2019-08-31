تأهيل 44 مدرسة و16 مدرسة جديدة في حمص … الإبراهيم لـ«الوطن» : نتوقع 370 ألف طالب ولدينا 28 ألف مدرس

أكد مدير التربية في حمص أحمد الإبراهيم لـ«الوطن» إنهاء كافة التحضيرات والإجراءات اللازمة للبدء بالعام الدراسي 2019 – 2020، وإعادة تأهيل المدارس التي دمرت على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة.

وبين الإبراهيم أنه سيتم افتتاح 16 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي موزعة في مختلف أنحاء المدينة والريف، موضحاً أن خطة المديرية للعام الدراسي الحالي تقتضي إعادة تأهيل وصيانة ما يزيد عن 44 مدرسة أخرى من موازنة إعادة الإعمار، وهذه الصيانة تشكل مجموعة مدارس في المناطق والقرى المحررة التي عاد الأهالي المهجرون إليها وعدد من أحياء المدينة، لافتاً إلى أن مديرية التربية نفذت أعمال الصيانة والتأهيل لنحو215 مدرسة في المناطق المحررة من أصل 575 مدرسة تضررت جراء الإرهاب خلال العامين الماضيين، وتقدر قيمة الأعمال المنفذة بنحو800 مليون ليرة سورية.

وبين مدير التربية أن عدد الطلاب المتوقع أن ينتظموا على مقاعد الدراسة على امتداد محافظة حمص (مدينة وريفاً) بدءاً من الحلقة الأولى حتى المعاهد يبلغ نحو370 ألف طالب أساسي وثانوي ومهني ومعاهد إعداد المدرسين وتعليم خاص، مشيراً إلى أن الكادر التعليمي والإداري يبلغ نحو 28 ألف مدرس على مستوى المحافظة .

من جهته بين رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية حسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه تم رصد مبلغ 116 مليون ليرة سورية من الموازنة الاستثمارية لعام 2019 لأعمال إعادة تأهيل وصيانة المدارس على امتداد المحافظة، وبلغت نسبة الإنفاق المالي 75% حتى تاريخه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل 17 مدرسة و6 مدارس كانت مراكز إيواء خلال عام 2019 الجاري وتم وضعها حالياً بالخدمة، فيما يتم العمل على استكمال أعمال التأهيل لنحو8 مدارس أخرى بنسب إنجاز تتراوح بين 30% و90%، وسيتم وضعها بالخدمة مع بدء العام الدراسي القادم .

وأشار إلى وجود 10 مدارس ما زالت قيد التصديق على عقود إعادة التأهيل والصيانة بقيمة مالية إجمالية 144 مليون ليرة سورية، وسيتم المباشرة بالأعمال خلال 20 يوماً من تاريخه وستوضع بالخدمة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وأوضح أن عدد المدارس الكلي في كافة المراحل التي بالخدمة على امتداد محافظة حمص بين مدينة وريف وصل إلى نحو 1263 مدرسة .