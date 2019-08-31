تربية طرطوس أنهت تحضيراتها لبدء العام الدراسي

يبدو أن موعد افتتاح العام الدراسي في الثاني من أيلول بقي ثابتاً حيث لم تؤجل الوزارة الموعد رغم المطالبات الشعبية الكثيرة التي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية لأسباب عديدة، وأمام إصرار الوزارة على الموعد المحدد كثفت مديريات التربية من استعداداتها لاستقبال التلاميذ والطلاب الإثنين القادم وضمن هذا الإطار أكدت تربية طرطوس أنها استكملت الإجراءات والاستعدادات اللازمة كافة لافتتاح العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 حيث انتهت من التشكيلات الإدارية والتنقلات وأعدت مشروع تنقلات المدرسين والمدرسين المساعدين ومعلمي الصف وفق الأسس والروائز المعتمدة.

وفيما يخص توزيع الكتب المدرسية وبحسب تقرير للمديرية فقد تم التعميم على جميع المدارس لاستلام الكتب وتوزيعها للطلاب في أول يوم دراسي، أما فيما يخص المدارس التي تحتاج إلى صيانة وترميم فقد انتهت المديرية من ترميم 151 مدرسة ثانوية وتعليم أساسي ومهني ويتم حالياً تنفيذ أعمال صيانة لعدد من المدارس على أمل استكمال الأعمال قريباً، وتم التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع تدعيم وترميم مدرسة أرزونة التي تعرضت للتصدع بسبب التفجير الإرهابي الذي وقع منذ أكثر من عامين على جسر أرزونة.

كما تقوم دائرة الإحصاء والتخطيط الدولي بالتعاون مع الدوائر المعنية بالإشراف على الدورات الهادفة إلى تأهيل المعلمين (الدعم النفسي – تعديل السلوك – دمج الإعاقة) والمتعلمين (دورات تقوية – إكمال) وقامت الدائرة بإجراء دراسة لواقع المدارس من حيث عدد الطلاب والمقاعد التي تحتاج إليها ورفد المدارس بحاجتها من المقاعد,وأوضح مدير تربية طرطوس علي شحود أنه تم خلال العطلة الصيفية تنفيذ دورات للمدرسين من مختلف الاختصاصات ومعلمي الصف وشملت جميع مدرسي صفوف (الثالث – السادس – التاسع – الثالث ثانوي) وتم تعميم الخطة الدراسية للعام 2019– 2020 على جميع المدارس ويبلغ عدد المدارس في محافظة طرطوس 939 مدرسة تعليم أساسي على حين مدارس التعليم الثانوي 136 ثانوية عامة و8 ثانويات تجارية و9 ثانويات صناعية، و13 ثانوية نسوية.