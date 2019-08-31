اقتصاد

305 ألفاً زاروا معرض دمشق الدولي في يومين

| هناء غانم

الأحد, 01-09-2019

صرح المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض غسان الفاكياني لـ«الوطن» أن عدد الزوار لليوم الأول من المعرض وصل إلى نحو 100 ألف زائرـ وفي اليوم الثاني تضاعف العدد مقترباً من 205 آلاف زائر، أي بإجمالي 305 ألف زائر خلال يومين.
ولفت إلى أن مدينة المعارض شهدت حركة مريحة للدخول والخروج للزوار ووسائل النقل، سواء عبر الباصات أم القطار، ومن المتوقع زيادة عدد الزوار في الأيام القادمة بشكل لافت، مبيناً أن وجود بوابات إضافية ساهم في حل مشكلة كبيرة تفادها المعرض هذا العام وان وجود مراب إضافي كان سبباً في تخفيف الأزمة.
وبيّن أن ما يقام على هامش المعرض من لقاءات لرجال الأعمال والشركات العربية والأجنبية يؤكد أن هناك تعاوناً لاحقاً سوف يتم الاتفاق عليه في المستقبل القريب، وسوف ينعكس على إيجابياً على الاقتصاد السوري.
وأشار إلى الاهتمام بتنظيم الحركة داخل المدينة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والعارضين.

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