افتتاح معرض الباسل للإبداع والاختراع بمشاركة 827 مخترعاً … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: الكثير من الاختراعات ممكن تنفيذها والاستفادة منها .. وزير الاتصالات: للمرة الأولى جناح خاص للاتصالات والتكنولوجيا في المعرض

برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معرض الباسل للإبداع والاختراع على أرض مدينة المعارض الدولية، وذلك بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين، وهيئة التميز والإبداع والهيئة العليا للبحث العلمي، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

وخلال افتتاح المعرض مساء أمس، قال وزير التعليم العالي بسام إبراهيم: «يسعدنا افتتاح معرض الباسل الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء على هامش الدورة ٦١ لمعرض دمشق الدولي، ومن خلال مشاهدة الأعمال العلمية المنجزة منذ عمر فئة الطلائع وحتى مرحلة الدراسات العليا والماجستير، فإن هذه المشاريع تعبر عن تظاهرة علمية وبحثية وثقافية وحضارية تجسد إنتاجاتهم واختراعاتهم».

وأضاف: «يجب أن نشجعهم على تحويل هذه المشاريع البحثية إلى التطبيق العملي وتنفيذها على أرض الواقع، لتعطي رؤية ومنهجية للبحث العلمي للأطفال والشباب».

لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمشاركة المبدعين على المستوى العالمي وعلى مستوى المسابقة البرمجية والروبوت وغير ذلك، مبيناً أن المعرض هو فرصة لتعارفهم على بعضهم البعض، والاستفادة من أفكارهم البحثية، «وبالتالي نهيئ لهم بيئة حاضنة للبحث العلمي»، مضيفاً: «هؤلاء الشباب والأطفال لديهم أفكار بحثية متميزة نرغب بتجسيدها على أرض الواقع لنساهم في بناء الوطن وإعادة بنائه من جديد».

وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير التعليم العالي أن هناك الكثير من المشاريع والاختراعات التي رأيناها ممكن تنفيذها وتطبيقها عملياً، والاستفادة منها، منوهاً بأن وزارة التعليم العالي والتجارة الداخلية وجمعية المخترعين وهيئة البحث العلمي سوف تقيّم المشاريع، وترى إمكانية تحويلها للتطبيق العملي والاستفادة منها، وهناك لجان علمية وبحثية لهذا الغرض.

من جانبه، قال وزير الاتصالات إياد الخطيب: «إن معرض الباسل هو تظاهرة علمية ثقافية، تعبر عن منهجية فكرية للشعب السوري، وخاصة للجيل المبدع، ووزارة التعليم العالي بكوادرها ووزارة الاتصالات بكوادرها هي جزء لا يتجزأ من هذا العمل».

وأضاف: «نحن متفائلون في الفترة المقبلة، وبما ستحمله الأيام القادمة في طياتها من مشاريع، خاصة للجيل المبدع، ولجيل الشباب الذي سنعتمد عليه في مرحلة إعادة الإعمار».

وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير الاتصالات وجود جناح خاص للاتصالات والتكنولوجيا في المعرض للمرة الأولى، وهي فرصة لتعرف الشركات المحلية على التكنولوجيا الموجودة عالمياً، والاستفادة منها في بناء الخبرات».

وكان مدير حماية الملكية الفكرية شفيق العزب قد صرح لـ«الوطن» بأن المشاركة في معرض الباسل لهذا العام أوسع من مشاركات الأعوام السابقة بوجود 387 مشاركة لـ827 عارضاً من جميع الجهات المشاركة.