برجك اليوم
برجك اليوم – الأحد 01 أيلول 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
الكواكب في مكان غير مناسب قد يعرضك لتشويش في الرؤيا أو عصبية أو نزاعات، فاحذر العناد ولا تتحمس للجديد إذا كنت غير متأكد منه أو لم تدرسه بعد.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
انظر إلى من حولك فالجميع مثقل بالأعباء ولست وحدك من يعاني فأنجز عملك كما يجب، وقد تشتد الأعباء الصحية ولو أنه سيكون عابراً ولكنه سيضايقك وقد تجعلك حساساً.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
اليوم تكسب أصدقاء بسهولة قصوى يتجندون لمساعدتك ويمنحونك المحبة والتعاطف، فأنت تضم حولك مجموعات تؤيد أفكارك أو تدخل نقاشات ثقافية وترتب أمورك المهنية.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
قد تعيد النظر في إحدى العلاقات الشخصية فلا تحكم أحكاماً انفعالية أو متسرعة، فأنت مستعجل اليوم وقد تعاني عصبية داخلية أو توتراً وقد تقلقك أشياء كثيرة.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
ربما تتخذ قراراً حاسماً في شأن يخصهم يحمل لك ارتياحاً فعلاقاتك سعيدة ، فأنت تستمتع بالتعاطف ومن المناسب اليوم الدخول في نقاشات لتحل مشاكل كنت قد أجلتها.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
انتبه إلى قراراتك المالية وقلل من تصرفاتك غير المدروسة وكن منظماً في الصرف، فأنت تهتم بممتلكاتك الخاصة سواء كان في منزلك أم في راتب يشغلك أو تبدي تحفظاً لمالك.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
أنت جذاب وممتلئ بالطاقة ومصدر جذب للجنس الآخر اتصالات علاقات وأنت أكثر انفتاحاً وجرأة، فاليوم يتواصل بحسناته، ما يجعلك مشرقاً وسعيداً ولكن آن أوان العمل.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
اسأل نفسك ما الشيء الذي يضايقك ويجعلك تشعر بعدم الأمان ويثير غضبك، فلتكن أحلامك حسب حجمك واسأل نفسك مراراً: ألست ترى الأمور من منظار قاتم؟
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
تلتقي بشخص غائب أو بشخص يبعث فيك الحماسة، فاليوم للقاءات أو لدعوات، فأنت اليوم عاطفي وشاعري وقادر على لم شمل الآخرين، قد تفكر بتجمع مرح.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
علاقات جديدة مع أشخاص تعرفت عليهم ولم يكونوا على مستوى تصوراتك أو توقعاتك، فاحذر الصدامات فقد تضايقك الاتهامات أو اللوم من أشخاص حولك يفاجئك تصرفهم.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
ركز اليوم على تواصلك وعلاقاتك ولا تستعجل فأجوبتك منطقية ومقنعة للمحيط، أو لقاءات حاسمة قد تتراكم في مفكرتك وخاصة مع غرباء فأنت تبتعد عن الضبابية.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أنت محتاج لذكائك ولكل قرش تملكه ولمحبة الآخرين والمساعدة التي يقدمونها لك، فأنت تسعد في القيام بالعمل الكثير وهذا شهر جيد للعمل وللإنجازات وليفرحك المدح.