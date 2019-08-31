برجك اليوم – الأحد 01 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الكواكب في مكان غير مناسب قد يعرضك لتشويش في الرؤيا أو عصبية أو نزاعات، فاحذر العناد ولا تتحمس للجديد إذا كنت غير متأكد منه أو لم تدرسه بعد.