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الأمم المتحدة: ثلث سكان «الركبان» يرغبون في التوجه لمناطق الدولة السورية

| الوطن - وكالات

الأحد, 01-09-2019

أعلنت الأمم المتحدة، أن «أكثر من ثلث السكان» الذين مازالوا يعيشون في «مخيم الركبان»، «يرغبون في المغادرة» وأن «الأغلبية العظمى من هؤلاء ترغب في التوجه إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية».
وقال المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية في سورية بانوس مومتزيس: «نحن مستعدون لتسهيل عمليات الإجلاء من مخيم الركبان»، واصفاً الوضع في المخيم بأنه «مزرٍ».. مومتزيس أشار إلى أن 12700 مدني لا يزالون محاصرين في مخيم «الركبان» المعزول في منطقة «التنف»، كاشفاً عن أن نحو 47 بالمئة من الذين جرى استطلاع آرائهم، قالوا إنهم يرغبون في البقاء لأسباب من بينها «مخاوف أمنية»، و«مخاوف من الاعتقال» حسب زعمهم.

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