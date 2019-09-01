في الدوري الأوروبي إثارة في إنكلترا وزحمة في فرنسا

في الدوري الإنكليزي قلب آرسنال تأخره أمام ضيفه توتنهام هوتسبيرز بهدفين نظيفين إلى تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما وذلك في ختام المرحلة الرابعة من الدوري.

افتتح تريستيان إيركسن أهداف المباراة بالدقيقة العاشرة وعزز لتوتنهام هدافه هاري كين من علامة الجزاء د40، آرسنال قلّص الفارق في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر الكسندر لاكازيت، وأدرك أوباميانغ التعادل د71.

وفي مباراة أخرى فاز إيفرتون على وولفرهامبتون 3/2.

الصدارة بحوزة ليفربول بالعلامة الكاملة والسيتي وصيف بعشر نقاط.

وفي الدوري الفرنسي سقط المتصدر رين على أرضه أمام نيس 1/2 فعادت الصدارة إلى الباريسي يليه رين ونيس ولكل منهم تسع نقاط وفي مباراة أخرى فاز ريمس على ليل 2/صفر، ولعب ليلاً ستراسبورغ مع موناكو ومارسيليا مع سانت إيتيان.

في الدوري الألماني فاز فيردر بريمن على أوغسبورغ 3/2، فحقق الفائز أول نقاطه هذا الموسم وبقي في رصيد الخاسر نقطة واحدة، والصدارة بعد ثلاث جولات للايبزيغ بالعلامة الكاملة يليه البايرن وفولفسبورغ وليفركوزن بسبع نقاط.

في إسبانيا فاز فالنسيا على ريـال مايوركا 2/صفر فرفع رصيده إلى سبع نقاط إلى جوار بلباو وإشبيلية بالصدارة قبل أن يلعب ريـال مدريد مع فياريـال ليلاً وكذلك أتلتيكو مدريد مع إيبار ولعب أمس أيضاً إسبانيول مع غرناطة.