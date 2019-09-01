رياضة

عبد الرزاق المحمد تشريني

| اللاذقية – محسن عمران

الإثنين, 02-09-2019

تعاقدت إدارة نادي تشرين مع مدافع الطليعة عبد الرزاق المحمد لتدعيم صفوف فريقها في طريق المنافسة على اللقب.
والمحمد هو رابع لاعب من خارج تشرين ينضم لصفوف البحارة بعد زكريا العمري وعلاء دالي وخالد مبيض ويعتبر مكسباً لكرة تشرين لكونه يستطيع اللعب بأكثر من مركز وخاصة خط الدفاع الذي يعاني عند غياب أحد نجميه رامي لايقة وحسن أبو زينب.
من جهة أخرى تحاول إدارة نادي تشرين إقامة معسكر لفريقها في إحدى المحافظات قبل بدء الدوري وإجراء عدد من المباريات الودية.
وكان تشرين قد خرج من الدور نصف النهائي لدورة الوفاء والولاء التاسعة عشر التي ينظمها سنوياً بعد خسارته أمام حطين بفارق ركلات الجزاء الترجيحية وقدم الفريق عروضاً جيدة وخاصة في مباراته أمام حطين رغم معاناته من أخطاء دفاعية يتمنى التشرينيون أن يكون التعاقد مع عبد الرزاق المحمد أحد حلولها.
يذكر أن تشرين سيلتقي في افتتاح الدوري مع النواعير في حماة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 02-09-2019

قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الممتاز … إدارة الكرامة تشرح مصاعبها الكبيرة

الإثنين, 02-09-2019

رجال سلة الوحدة في الموسم الماضي … أداء رجولي ونتائج مقنعة والقادم أفضل

الإثنين, 02-09-2019

المنتخب الأولمبي يواصل استعداده … إلغاء معسكر كوريا والبديل لقاءان مع الأردن

الإثنين, 02-09-2019

منتخبنا الكروي والتصفيات المونديالية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock