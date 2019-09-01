عبد الرزاق المحمد تشريني

تعاقدت إدارة نادي تشرين مع مدافع الطليعة عبد الرزاق المحمد لتدعيم صفوف فريقها في طريق المنافسة على اللقب.

والمحمد هو رابع لاعب من خارج تشرين ينضم لصفوف البحارة بعد زكريا العمري وعلاء دالي وخالد مبيض ويعتبر مكسباً لكرة تشرين لكونه يستطيع اللعب بأكثر من مركز وخاصة خط الدفاع الذي يعاني عند غياب أحد نجميه رامي لايقة وحسن أبو زينب.

من جهة أخرى تحاول إدارة نادي تشرين إقامة معسكر لفريقها في إحدى المحافظات قبل بدء الدوري وإجراء عدد من المباريات الودية.

وكان تشرين قد خرج من الدور نصف النهائي لدورة الوفاء والولاء التاسعة عشر التي ينظمها سنوياً بعد خسارته أمام حطين بفارق ركلات الجزاء الترجيحية وقدم الفريق عروضاً جيدة وخاصة في مباراته أمام حطين رغم معاناته من أخطاء دفاعية يتمنى التشرينيون أن يكون التعاقد مع عبد الرزاق المحمد أحد حلولها.

يذكر أن تشرين سيلتقي في افتتاح الدوري مع النواعير في حماة.