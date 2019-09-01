منتخبنا وصل إلى الفلبين!

وصلت صباح أمس إلى مدينة باكولود بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للقاء منتخب الفلبين في التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم وآسيا في الثانية والنصف من عصر يوم الخميس المقبل، وكانت طائرة المنتخب قد أقلعت إلى الكويت في التاسعة والثلث من مساء أمس الأول عبر مطار دمشق وتوجهت من مطار الكويت إلى العاصمة مانيلا ومنها إلى باكولود في رحلة شاقة استغرقت 11 ساعة سفر ولم يكن على متن الطائرة نجوم منتخبنا الوطني المحترفون بالخارج الذين استدعاهم مدربنا فجر إبراهيم وأوضح إداري المنتخب إياد مندو لـ«الوطن» أن محترفينا سيلتحقون اليوم ببعثة منتخبنا وهم عمر السوما وعمر خريبين ومحمود المواس وباسل الحموي وعبد الله الشامي.

وكان اتحاد كرتنا قد توجه بطلب رسمي إلى إدارة نادي الأهلي السعودي طلب فيه استدعاء نجم الفريق عمر السومة للالتحاق بصفوف منتخبنا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة ويأتي ذلك بعد أن ذكرت عدة تقارير صحفية عن طلب السومة الرحيل عن صفوف أهلي جدة بعد خلاف حصل بينه وبين مدرب الفريق الكرواتي إيفانكوفيتش وردة الفعل القاسية للسومة في مباراة إياب دوري أبطال آسيا أمام الهلال عندما قام برمي قميص الأهلي على الأرض، لكن السومة اعتذر لإدارة الأهلي وسويت الأمور بين الطرفين إثر ذلك ليخرج بعدها لاعبنا المخضرم الذي قطع 30 سنة من عمره ليعلن وبحزم استمراره بمرافقة قلعة الكؤوس في الفترة المقبلة وهو الذي بات الهداف التاريخي للأهلي في بطولة الدوري السعودي.

وعلمت «الوطن» من مصادر موثوقة مقربة جداً من لاعب منتخبنا الوطني خالد مبيض أن لاعبنا بات على مسافة قريبة جداً من احترافه مع ناد أردني صاعد حديثاً إلى دوري أندية الدرجة الأولى وذكر المصدر ذاته أن المبيض تلقى عرضاً كبيراً للاحتراف مع هذا الفريق قبل أيام وتم التباحث في تفاصيل العقد المنتظر الذي من المتوقع توقيعه رسمياً بعد عودة لاعبنا الشاب من مشاركته مع المنتخب في مبارياته المهمة أمام الفلبين!

ومن جانب آخر فقد أكد مدير منتخبنا الوطني إياد مندو لحظة سفر المنتخب إلى الفلبين أن مباراة منتخبنا الوطني الثانية في التصفيات المشتركة أمام جزر المالديف ستقام الشهر المقبل في مدينة دبي بالإمارات، حيث تم الاتفاق رسمياً على أن يكون ملعب دبي ملعب منتخبنا البديل في التصفيات.