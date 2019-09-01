رجال سلة الوحدة في الموسم الماضي … أداء رجولي ونتائج مقنعة والقادم أفضل

لم تكن نتائج سلة رجال نادي الوحدة هذا الموسم مرضية لعشاقه ومحبيه، وخاصة أن الفريق مني بخسارات لم تكن تخطر على البال، وبدا مستواه متفاوتاً من مباراة لأخرى، ولعل مشكلة تحديد أعمار اللاعبين قد أثرت في خيارات المدرب، فأتت بنتائج باهتة، وأداء متواضع في بعض المباريات، رغم أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب إلى جانب كوكبة من لاعبي الخبرة، ومع ذلك كانت توقعات القائمين على أمور اللعبة غير متوازنة للمركز الذي سيخرج به الفريق بعد العديد من التغييرات التي طرأت على صفوفه، حيث خسر جهود بعض لاعبيه المتميزين.

قلب التوقعات

تمكن الوحدة من قلب كل الأمور رأساً على عقب، وقدم مستويات جيدة بعدما استعاد عافيته وتوازنه، وبدت لمسات مدربه الخباز واضحة على أدائه بعدما باتت الخيارات التبديلية لديه كثيرة وممكنة، وظهر الفريق بصورة قوية، وبات من أكبر المرشحين للمنافسة على اللقب بعدما ضم لصفوفه لاعبين اثنين في دور الثمانية (محي الدين قصبلي، وليد فرح) وكانا بمنزلة المنقذين للمدرب الذي تمكن من حل مشاكل الدفاع بوجودهما، وتأهل للمربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، ولولا قرار الانسحاب في مباراته الفاصلة مع الجلاء، لكانت حظوظه كبيرة للظفر باللقب.

تجديد العقود

على الرغم من الزلزال الذي لحق بإدارة نادي الوحدة بعد إقالة رئيس النادي، غير أن القائمين وبعض المحبين تمكنوا من استيعاب الموضوع وتعاملوا بردة فعل إيجابية، وبدا ذلك واضحاً من خلال نجاحهم في المحافظة على أبناء النادي، ولم شملهم وخاصة أن أغلبية لاعبي الفريق باتوا محط أنظار الأندية الكبيرة الساعية إلى ضم أي لاعب لتدعيم صفوفها، ونجحت الإدارة قبل أيام قليلة بتجديد عقود جميع لاعبي الفريق في بادرة جيدة قطعت خلالها الطريق أمام أي اتصالات جانبية مع أي لاعب، وحافظت على أبناء النادي، ووعدت بتوفير كل ما يلزم الفريق في المرحلة القادمة رغبة منها بالعودة إلى حصد الألقاب وتحقيق الإنجازات، وتم تجديد عقود اللاعبين (مجد عربشة، شريف العش، علاء إدلبي، محي الدين قصبلي، منار حمد، يوسف مناع)

ثقة ومكسب

لم تتوقف نجاحات الإدارة في تجديد عقود لاعبي الفريق بل سارعت إلى تجديد ثقتها بمدرب الفريق عدي خباز، وجددت عقده لموسم جديد ومنحته كل الصلاحية لاختيار من يراه مناسباً للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ونجحت الإدارة ولجنة كرة السلة بالنادي بالتعاقد مع المدرب أشرف دركزلي لقيادة فريق السيدات الدوري القادم في خطوة وصفها الكثيرون بالجيدة، لكونه من المدربين الشباب الذين نجحوا في تحقيق نتائج جيدة في جميع تجاربه التدريبية، حيث سبق له أن قاد أكثر من فريق في نادي الفيحاء كما تولى تدريب سيدات قاسيون، ودرّب رجال نادي النصر الدوري الفائت.

لغة الأرقام

افتتح الوحدة مشواره بمرحلة الذهاب من الدوري الفائت بخسارة أمام فريق الاتحاد (72-75) ثم فاز على النصر (74-59) وعلى الثورة (65-52) وعلى الساحل (71-57) وعلى الكرامة (67-54) وخسر أمام الجيش (76-82) وأمام الجلاء (65-78) وأمام الحرية (63-64) وفاز على اليرموك (72-68) وفي مرحلة الإياب فاز على النصر (101-93) وعلى الكرامة (68-64) وخسر أمام الثورة بعد التمديد (94-102) وأمام الجيش (61-64) وفاز على الجلاء (84-79) وعلى الحرية (80-74) وعلى النصر (78-61) وعلى اليرموك (82-69) وعلى الاتحاد (71-66) وعلى الساحل (123-47) وتأهل للفاينال إيت وتقابل مع الثورة وتمكن من تجاوزه في لقاءي الذهاب والإياب بواقع (48-76) و(78-69) وتأهل للمربع الذهبي والتقى الجلاء فاز في لقاء الفيحاء بواقع (87-82) وخسر لقاء الإياب (52-57) واعتبر خاسراً في اللقاء الفاصل بعد انسحابه قبل نهاية المباراة.