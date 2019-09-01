شؤون محلية

طرطوس تتوقف عن زراعة النخيل بسبب «السوسة»

| طرطوس- محمد حسين

الإثنين, 02-09-2019

أكد رئيس دائرة الحدائق في مجلس مدينة طرطوس علي محمود لـ«الوطن» اتخاذ قرار يتضمن التوقف عن زراعة النخيل في الساحل السوري خوفاً من انتشار داء سوسة النخيل، مبيناً أن هناك جولات مكثفة تقوم بها مديرية الزراعة لمراقبة الأشجار الموجودة في المدينة وآخرها كان الأسبوع الفائت حيث تم اكتشاف /٧٠/ إصابة توزعت على الكورنيش الشرقي وحديقة هنانو وحديقة الباسل والمدخل الجنوبي للمدينة وقريباً هناك حملة أخرى.
وعن كيفية التعامل مع الأشجار المصابة بين محمود أن مديرية الزراعة تقوم بالتعاون مع المدينة بقلع الأشجار المصابة وتعفير المكان (تعقيمه) ومن ثم نقل الأشجار المصابة إلى أماكن مخصصة لحرقها كي لا ينتقل المرض إلى الداخل، مؤكداً تشدد الزراعة في هذا الموضوع، مضيفاً: داء سوسة النخيل من أمراض الحجر الزراعي المعتمدة.
أما فيما يخص التعامل مع أشجار النخيل من قبل دائرة الحدائق أوضح محمود أن البلدية تقوم بالتقليم السنوي للأشجار وقص السعف القديم وإزالة الفسائل الحديثة عن الساق، مؤكداً وجود الكادر المؤهل لذلك بين عمال البلدية.
وبين محمود أن عدد أشجار النخيل في مدينة طرطوس /1500/ شجرة نخيل مروحي و/5000/ شجرة نخيل ثمري منتشرة في جميع شوارع المدينة تقريباً وخاصة شارع الثورة الذي يعتبر عصب المدينة وأقدم شوارعها، وأكد أنه لا يمكن الاستفادة من ثمارها بسبب نوعية تلك الأشجار فأغلبها مر الطعم أو (ذكري) غير مثمر.
بدوره أكد مدير الزراعة بطرطوس علي يونس وجود تعليمات تمنع زراعتها في المشاتل في المنطقة الساحلية، منوهاً بأن الظروف الجوية تساعد على انتشار الحشرة، مشيراً إلى القيام بجولات مشتركة مع الوحدات الإدارية لحصر الأشجار المصابة وقلعها والتخلص منها بشكل فني آمن فإما حرقها بشكل كامل وإما طمرها مع معالجة، وكذلك تعقيم موقع الشجرة المصابة للحفاظ على أشجار النخيل في المحافظات الأخرى.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 02-09-2019

حدائق ومشاتل دمشق عطشى للوقود … 1.8 مليون م2 مساحة حدائق دمشق ولا إضافات جديدة خلال الفترة القادمة … مرتضى: قريباً مخالفة بـ500 ليرة لمن يمارس أفعالاً غير اجتماعية في الحدائق!!

الإثنين, 02-09-2019

عقوبات على الأسرة التي تهمل أطفالها … وزيرة الشؤون لـ«الوطن»: لأول مرة مشروع قانون لحقوق الطفل .. مجالس عائلية يراعي وجودها القاضي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

الإثنين, 02-09-2019

المياه تطمئن المواطنين على الوضع المائي في أشهر «التحاريق» … 500 ألف متر مكعب إنتاج المياه يومياً من بردى والفيجة وآبار الضخ بدمشق

الإثنين, 02-09-2019

11 مخالفة غذائية في فندق واحد في حلب ومحل كان يذبح حميراً في حمص … 95 بالمئة من اللحوم التي يأكلها السوريون غير مراقبة صحياً .. نقيب الأطباء البيطريين لـ«الوطن»: تغييب الأطباء عن مراقبة المسالخ واللحوم في المشافي

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock