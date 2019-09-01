بعد غياب سبع سنوات الشركة السورية للكابلات تسعى «لتمد العالم بالحياة» عبر معرض دمشق الدولي

تحت شعار «كابلات تمد العالم بالحياة» شاركت الشركة السورية للكابلات في معرض دمشق الدولي بدورته 61 المقام على أرض المعارض بمساحة 120م وقد شهد جناح الشركة ذات الرقم OE12 إقبالاً كبيراً من قبل جمهور المعرض المحلي والدولي من شخصيات حكومية ورجال أعمال ومقاولين ومتعهدي البناء ومهندسين حيث عرضت الشركة أحدث منتجاتها المصنّعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية جعلتها تتميز عن غيرها في السوق السورية والخارجية، وقد تضمن الجناح جميع أنواع الكابلات بعينات بسيطة ومصغرة لتلقى إقبال جميع الشرائح المستهدفة من خلال صناعة الكابلات.

تأتي مشاركة SMC في معرض دمشق الدولي بهدف دفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام وللقيام بدور فعال بإعادة بناء سورية، وأيضاً لتعزيز المبيعات وخلق فرص أكبر للمنافسة بين المنتجات السورية من مثيلاتها الموجودة في المعرض.

من الجدير بالذكر أن معمل السورية للكابلات يضم خبرات عريقة من مهندسين وفنيين لا تقل عن 20 سنة مما ساهم في تميزها بجودتها العالية في السوق السورية حالياً والخارجية في المستقبل القريب.

كما ويشار إلى أن معمل الكابلات جاهز لإنتاج جميع أنواع كابلات التوتر المنخفض والمتوسط، ناهيك عن وجود معمل لإنتاج جميع أنواع الحبيبات البلاستيكية بشتى المجالات والصناعات والاستخدامات المتنوعة وحسب المواصفات العالمية، إضافة إلى وجود الأسلاك المعزولة بمادة الورنيش، حيث إن الطاقة الإنتاجية للمعمل تتراوح حالياً بين 150 لـ200 ألف طن.

هذا ويذكر أن الشركة السورية للكابلات سعت منذ تأسيسها للوصول إلى صناعة محلية متكاملة، ومن هذه الرؤية بدأت الشركة بالدراسات اللازمة لإنشاء معمل القضبان النحاسية، ما يجعل الشركة السورية للكابلات من كبرى الشركات الصناعية ذات الإنتاج المحلي المتكامل، علماً أن معمل الشركة السورية للكابلات أنشئ عام 1996 مدعوماً بخطوط الإنتاج والمخابر المتطورة والمواد الأولية ذات الجودة العالية.