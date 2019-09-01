برجك اليوم – الاثنين 02 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الحظ يحالفك للنقاش في شؤونك المادية وقد تحرز النجاح في إيجاد بعض الحلول وقد تلاقي الدعم أو التمويل لتحسين وضعك المالي وقد تقبض مستحقات مؤجلة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت في الفترة الأفضل للبدايات الجديدة والتعارف المجدي المتصل بالغد فاستفد من كم الإشعاع والحظوظ المرافقة لك وخاصة على صعيد العمل أو العواطف.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران حاول جمع كل المحاور بين يديك بأن تسمع كثيراً ولكن من دون ردود فعل متسرعة فالكواكب في أمكنة تحمل القلق وقد تود الانفراد بنفسك بعيداً عن الضجة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تفرح بتميزك وتتباهى بطلتك البهية وتتعرف إلى أشخاص جدد يفتحون لك أبواباً جديدة وقوتك ونشاطك وعلاقاتك الاجتماعية الجيدة ستخرجك من حالات فقدان الثقة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ثق بمن حولك وابتعد عن إسداء النصائح وقلل من نقدك حتى لو كان بناءً فقد يشعرون بالإهانة ودون أن تقصد واسمع آراء المحيط هذا يحبط من همتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تمنح توجيهات لمحيطك العملي وتمسك بيدك سلة تفاهمات تحتاج إلى توقيع فناقش حاور كنْ في قلب الحدث واجعل العمل من مقدمات اهتماماتك وأولوياتك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حلّل وابحث وطوّر حياتك فالحظوظ مساعدة لخطوات ناجحة قد تسعدك وتغير محيطك هذا اليوم لأنك تستطيع منح الإلهام والحافز للآخرين ودفعهم للأفضل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تقدم على قرارات انفعالية أو تتصرف بعفوية أو تقول كلمات لا تعنيها ولا تزيد الشرخ في علاقاتك وحافظ على كلامك وكن متوازناً أكثر في خياراتك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول كل ما أنصحك به هو الاعتماد على الآخرين فهناك أشخاص حولك يستطيعون أن يساعدوك بالتأكيد وانتبه حين يبدأ جسدك في منحك إشارات التنبه إنك تعب اسمع نداءه.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تعاني محيطاً غير متعاون أو تعباً عملياً برأيك ليس له معنى أو لتجاوزك الأعراف أزمة قلة ثقة مع المحيط العائلي وقد تشتاق للشريك وتشعر بصعوبة في الاتصال.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ركز اليوم على تواصلك وعلاقاتك ولا تستعجل فأجوبتك منطقية ومقنعة للمحيط، أو لقاءات حاسمة قد تتراكم في مفكرتك وخاصة مع غرباء فأنت تبتعد عن الضبابية.