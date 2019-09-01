رجل أعمال جزائري: السوريون أثبتوا جدارتهم في كل العالم … باجواه لـ«الوطن»: الباكستانيون مهتمون بقطاع النسيج

أكد المستشار في سفارة الباكستان بدمشق مطيع رحمان باجواه أن هناك عدة قطاعات تهمّ المستثمرين الباكستانيين في سورية أبرزها الصناعات النسيجية التي تشتمل على فرص مهمة جداً للاستثمار والتعاون بين رجال أعمال مختصين بهذا النوع من الصناعة في كلا البلدين.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف باجواه أن هناك مساعي عملية لتأسيس جامعة في سورية سوف تبصر النور قريباً، مشيراً إلى أنه يوجد فرص استثمارية مهمة في سورية بقطاع التعليم، من مدارس وجامعات.

وأوضح باجواه بأن رجال أعمال من الباكستان شاركوا في الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي رغم العقوبات، مؤكداً أنهم فوجئوا عندما وجدوا أن الوضع في سورية مختلف عما تنقله وسائل الإعلام الأجنبية التي تصور الوضع بأنه خطير جداً.

وأشار باجواه إلى أنه يوجد مساعٍ لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخصوصاً أن هناك فرصاً مهمة جداً في سورية يمكنها زيادة الاستثمارات والتجارة بينهما.

وشدد رجل أعمال جزائري من ضمن الوفد الجزائري المشارك في معرض دمشق حرص الوفد على المشاركة بالمعرض التي تأتي مع بدء استعادة الاقتصاد السوري عافيته، مؤكداً أن سورية بلد التاريخ والأصالة.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال: السوريون أثبتوا جدارتهم في كل دول العالم لذلك زادت الوفود هذا العام للبدء في إعادة التشبيك مع الدولة، لافتاً إلى أن الجزائر لم ولن تكون إلا بجانب الشعب السوري لأن العلاقات مع سورية متجذرة تاريخياً في وجدان وقلب الجزائريين.