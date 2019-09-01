مخيم «الهول» يتحول لحاضنة جديدة لـ«داعش»

كشفت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، عن سيطرة القيادات النسائية في تنظيم داعش الإرهابي على ساكني «مخيم الهول» الواقع في مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بريف الحسكة، معتبرة أن ذلك يمثل حاضنة جاهزة لعودة التنظيم.

ونشرت الصحيفة البريطانية تحقيقاً لمراسلتها حول المخيم أشارت فيه، إلى أن نساء «داعش» في «الهول» تسمي المخيم الآن باسم «جبل باغوز»، ولفتت إلى أنه في عمق القسم المخصص للأجانب وخارج سيطرة حراس المخيم، أصبح جبل باغوز الآن المكان الوحيد الذي تسكن فيه الجماعة المسلحة، ومن هنا يتم زرع بذور عودة «داعش».

ونقلت الصحيفة عن متزعم ميليشيا «قسد» مظلوم كوباني قوله: «إنها قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، وليس هناك حل سهل».