حسون لوفد مغتربين: دوركم مهم في التخفيف من آثار الحرب

أكد المفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، أهمية دور المغتربين في إعادة إعمار سورية، والتخفيف من آثار الحرب العدوانية عليها، وكشف مزاعم الحرب الإعلامية القذرة التي تتعرض لها.

وخلال لقائه أمس وفداً من الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا، دعا حسون حسب «سانا»، إلى نقل حقيقة الأوضاع في سورية، ومواجهة ما يروجه الإعلام الغربي المضلل لتغطية جرائم الإرهابيين بحق الشعب السوري.

بدوره أكد رئيس الوفد بولص أعرج، حرص أبناء الجالية السورية في السويد على تقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود سورية وجيشها وشعبها حتى دحر الإرهاب من آخر بقعة فيها.