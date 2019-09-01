الأولى

حسون لوفد مغتربين: دوركم مهم في التخفيف من آثار الحرب

| وكالات

الإثنين, 02-09-2019

أكد المفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، أهمية دور المغتربين في إعادة إعمار سورية، والتخفيف من آثار الحرب العدوانية عليها، وكشف مزاعم الحرب الإعلامية القذرة التي تتعرض لها.
وخلال لقائه أمس وفداً من الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا، دعا حسون حسب «سانا»، إلى نقل حقيقة الأوضاع في سورية، ومواجهة ما يروجه الإعلام الغربي المضلل لتغطية جرائم الإرهابيين بحق الشعب السوري.
بدوره أكد رئيس الوفد بولص أعرج، حرص أبناء الجالية السورية في السويد على تقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود سورية وجيشها وشعبها حتى دحر الإرهاب من آخر بقعة فيها.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 02-09-2019

مصادر تتهم «الجولاني» بالعمالة لواشنطن.. والأخيرة تعرقل جهود أنقرة للتسوية في إدلب … وقف إطلاق النار صامد.. وتركيا تستطلع لإنشاء نقطة مراقبة جنوب حلب!

الإثنين, 02-09-2019

مخاض مصيري

الإثنين, 02-09-2019

مخيم «الهول» يتحول لحاضنة جديدة لـ«داعش»

الإثنين, 02-09-2019

القادري لـ«الوطن»: من المتوقع الإفراج عنه اليوم … ميليشيا «قسد» تختطف رئيس اتحاد عمال الحسكة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock