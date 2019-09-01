القادري لـ«الوطن»: من المتوقع الإفراج عنه اليوم … ميليشيا «قسد» تختطف رئيس اتحاد عمال الحسكة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصريح لـ«الوطن»، أنه بجهود الاتحاد فإنه من المتوقع أن يتم الإفراج «اليوم» الأحد عن رئيس اتحاد عمال محافظة الحسكة فهمي إيليو.

وأشار القادري إلى أنه منذ تبلغ الاتحاد بنبأ خطف «إيليو»، جرى على الفور التواصل مع القيادة السياسية والإدارية والأمنية في محافظة الحسكة، وبعض الشخصيات من سكان المنطقة، حيث من المنتظر أن يتم الإفراج عنه.

كلام القادري جاء على خلفية قيام مسلحين من ميليشيا «قسد» المدعومة من الاحتلال الأميركي مساء السبت، بخطف رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة الحسكة من منزله بمدينة القامشلي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وبيّن القادري أن «إيليو» هو من أصحاب المواقف الوطنية المتميزة، وكان هناك خلاف مع إحدى المجموعات المسلحة في القامشلي وعلى خلفية هذا الخلاف جرى اختطافه.

القادري وصف الوضع في القامشلي والحسكة عموماً، بأنه وضع «استثنائي» حالياً، نتيجة وجود مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة وخارج السلاح الشرعي، معتبراً أن هذا التصرف كان مفاجئاً، معرباً عن أمله بأن تنتهي كل الأمور إلى خير.