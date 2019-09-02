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تعذيب وقتل طبيب بسبب حالة وفاة

| وكالات

الثلاثاء, 03-09-2019

أقدم حشد من الناس في الهند على ضرب طبيب مسن (75 عاماً) وتعذيبه حتى الموت، ما دفع اتحاداً طبياً بارزاً للدعوة إلى الإضراب عن العمل، حتى تتم محاسبة الجناة.
وهاجم 250 شخصاً الطبيب المسن، ديفين دوتا، وقاموا بضربه بوحشية، إثر ادعائهم أن الأخير لم يكن في المستشفى لحظة نقل عاملة مصابة إليه بحالة إسعاف، محملين الطبيب مسؤولية موتها.
مع دخول العاملة المصابة إلى المستشفى، مكثت هناك 3 ساعات وهي في وضع صحي حرج، ثم ماتت ولم يحضر الطبيب دوتا بعد، ما دفع زملاءها لتحميل الطبيب المسؤولية عن موتها.
وسارعت الشرطة الهندية باعتقال 21 مشتبهاً فيهم، من داخل المستشفى، بعيد دقائق من الاعتداء على الطبيب المسن، الذي توفي خلال ساعات متأثراً بجراحه.
وعلى وقع الجريمة المروعة، دعت أكبر جمعية طبية في البلاد، «الجمعية الطبية الهندية»، أعضاءها البالغين الـ3 ملايين، إلى الإضراب عن العمل، احتجاجاً على الحادثة، والمطالبة بالقصاص من الجناة.
كما أضافت الجمعية: إن حوادث كتلك قد أصبحت شائعة في حياة الأطباء، الذين لم يعد لهم قيمة في الهند.

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