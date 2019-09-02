إعلان الفائزين بجائزة الآغا خان للعمارة لدورة عام 2019 … الشأن الثقافي الإنساني والحضاري غاية لتمام الإبداع من أجل غد غني في محتواه

الفائزون الذين سيتقاسمون الجائزة البالغة مليون دولار أميركي هم:

1- البحرين

إحیاء مدينة المحرّق، يسلط المشروع الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في موقع التراث العالمي، وقد بُدئ به ضمن سلسلة من مشاريع الترميم وإعادة الاستخدام. تطور المشروع لاحقاً ليصبح برنامجاً شاملاً يستهدف إعادة توازن التركيبة السكانية للمدينة، وذلك من خلال إنشاء مساحات عامة، توفير أماكن مجتمعية وثقافية، وتحسين البيئة العامة.

2- بنغلادش

مشروع أركاديا التعليمي، جنوب كنارشور، وهو عبارة عن هيكل لوحدات برمائية، يضم مدرسة تحضيرية، ومكاناً لسكن الطلاب، ودار حضانة ومركزاً للتدريب المهني، يأخذ المشروع مقاربة جديدة لموقع نهري غالباً ما تغمره المياه لمدة خمسة أشهر من كل عام وبدلاً من تعطيل النظام الإيكولوجي لإنشاء تلة للبناء، ابتكر مهندس العمارة حلاً يتمثل في إنشاء بنية برمائية يمكن أن تستند على الأرض أو تطفو على الماء، اعتماداً على الظروف الموسمية.

3- فلسطين

المتحف الفلسطيني في بيرزيت، يتوِّج المتحف تلة مدرجات تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهو حاصل على شهادة «الريادة الذهبية» في الطاقة والتصميم البيئي بسبب اعتماده تقنيات البناء المستدامة. وقد استوحيت الأشكال المتعرجة لعمارة المتحف والحدائق الموجودة في التلال من الترّاسات الزراعية المحيطة، ما يؤكد الارتباط بالأرض والتراث الفلسطيني.

الاتحاد الروسي

برنامج تنمية الأماكن العامة في جمهورية تتارستان، وهو برنامج قام حتى الآن بتحسين 328 مكاناً عاماً في جميع أنحاء تتارستان. سعى البرنامج الطموح لمواجهة الميول نحو الملكية الخاصة عبر إعادة تركيز الأولويات على المساحات العامة ذات الجودة العالية لشعب تتارستان، وقد أصبح الآن نموذجاً في جميع أنحاء الاتحاد الروسي.

4- السنغال

مبنى محاضرات جامعة علیون دیوب في بامبي، فرضت ندرة الموارد استخدام إستراتيجيات المناخ الحيوي، حيث إن المبنى عبارة عن مظلة سقف مزدوجة وكبيرة تؤمن الحماية من أشعة الشمس وتسمح بدخول الهواء. وعبر استخدام تقنيات البناء المألوفة محلياً واتّباع مبادئ الاستدامة، نجح المشروع في جعل تكاليف ومتطلبات الصيانة معقولة إلى الحد الأدنى، مع الاستمرار في إصدار بيان معماري جريء.

5- الإمارات العربية المتحدة

مركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، وهو مركز يساهم في تحويل الأرضي القاحلة إلى أراضٍ رطبة، ويعمل كمحفز للتنوع البيولوجي والتعليم البيئي وإضافة لكونه استعاد نظامه البيئي الأصلي، فقد أثبت أيضاً أنه مكان متميّز يمكّن الزائرين من تقدير بيئتهم الطبيعية والتعرف عليها.

لجنة التحكيم العليا

لدورة عام 2019

الأعضاء التسعة للجنة التحكيم العليا لدورة عام 2019 هم:

كوامي أنتوني أبياه، فيلسوف أميركي (أنجلو-غانياني).

ميساء البطاينة، مؤسسة شركة ميسم للعمارة والهندسة.

السير ديفيد شيبرفيلد، الذي ساهمت شركته ببناء أكثر من 100 مشروع في القطاعين العام والخاص.

إليزابيث ديلر، شريكة مؤسسة لاستوديو التصميم (ديلر سكوفيديو + رينفرو)، المتخصص بمجالات هندسة العمارة متعددة الوسائط والوسائط الرقمية.

أدهم إلدم، أستاذ التاريخ في جامعة بوغازيتشي (اسطنبول) والكلية العليا للفنون التطبيقية في فرنسا.

منى فواز، أستاذة الدراسات العمرانية والتخطيط الحضري في معهد عصام فارس للسياسة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت.

كريم إبراهيم، مهندس عمارة مصري وباحث حضري عمل على نطاق واسع في إعادة تأهيل القاهرة التاريخي.

علي محمد ملكاوي، أستاذ في كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد، والمدير المؤسس لمركز هارفارد للمباني والمدن الخضراء.

نونديتا كوريا ميهروترا، مهندسـة عمارة تعمل في الهند والولايات المتحدة، ومدير مؤسسة تشارلز كوريا.

حول جائزة الآغا خان للعمارة وشبكة الآغا خان للتنمية

أسس سمو الآغا خان جائزة الآغا خان للعمارة في عام 1977، وذلك بهدف تحديد وتشجيع الأفكار الرائدة في مجالات البناء، التي تنجح في تلبية احتياجات وطموحات المجتمعات التي يتواجد المسلمون فيها بشكل كبير. تركّز الجائزة على نماذج المشاريع التي تعتمد معايير جديدة في التميّز المعماري في مجالات التصميم المعاصر، الإسكان الاجتماعي، تحسين وتطوير المجتمع، ترميم المواقع التاريخية، والحفاظ على المساحات والاستفادة منها، إضافة إلى هندسة المناظر الطبيعية وتحسين البيئة. ومنذ إطلاق الجائزة قبل 42 عاماً، فاز بها 122 مشروعاً، فضلاً عن توثيق أكثر من 9 آلاف مشروع بناء.

تعتبر جائزة الآغا خان للعمارة جزءاً من شبكة الآغا خان للتنمية، تقوم الشبكة بتشغيل وإدارة أكثر من ألف برنامج ومؤسسة في 30 بلداً، ويرجع تاريخ العديد منها لأكثر من 60 عاماً مضت، وبعضها الآخر لما يزيد عن 100 عام. ويعمل لدى الشبكة أكثر من 80 ألف موظف يتواجد معظمهم في دول العالم النامي. تصل المیزانیة السنوية لأنشطة التنمية -غير الهادفة للربح- لشبكة الآغا خان للتنمیة لنحو 950 ملیون دولار. يقوم صندوق الآغا خان للتنمیة الاقتصادیة، الذراع المسؤول عن تحقيق التنمية الاقتصادية، بتوليد عائدات سنوية مقدارها4.3 ملیارات دولار، ویُعاد استثمار الفائض الناتج عن شركات المشروع في مشاریع أخرى للتنمیة، وعادة ما تكون في المناطق النائیة أو الضعیفة، أو المناطق التي خرجت من مرحلة الصراع.