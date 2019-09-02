ميا يشيد بتطور رياضة الكاراتيه في نادي مصفاة بانياس

أكد رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا خلال حفل ختام المدرسة الصيفية بنادي مصفاة بانياس في طرطوس أن النادي هو حجر الزاوية في تطوير الرياضة السورية والارتقاء بواقع الأندية ينعكس بكل تأكيد على جميع المستويات الرياضية ولجميع مؤسسات الاتحاد الرياضي العام، مشيراً أن الاهتمام الكبير بالفئات العمرية الصغيرة هو استثمار للمستقبل من خلال توفير جميع مستلزمات اللاعبين الموهوبين لصقلهم وتحضيرهم فنياً وعلمياً لإحراز نتائج جيدة في البطولات الخارجية.

وأشاد رئيس اتحاد الكاراتيه بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الكاراتيه في نادي مصفاة بانياس من خلال اهتمام إدارة النادي والقائمين على اللعبة وظهر ذلك بشكل واضح عبر تفوق لاعبي النادي في بطولات الجمهورية للأندية وتطبيق إدارة النادي لإستراتيجية الاتحاد والمشاركة في جميع أنشطته الخاصة بالأندية مما انعكس بشكل إيجابي وارتقى بواقع اللعبة في نادي المصفاة نحو الأفضل.

وفي ختام حديثه وجّه ميا الشكر لفرع طرطوس للاتحاد الرياضي واللجنة الفنية وإدارة نادي مصفاة بانياس وجميع أندية المحافظة على دورهم المميز للمساهمة بتطوير رياضة الكاراتيه نحو الأفضل، كما أكد ميا على المتابعة المستمرة والدور الكبير للمكتب التنفيذي بدعم اللعبة كما جميع الألعاب، وأضاف ميا: رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة يحضر، ويتابع جميع البطولات، ويقدّم الدعم الكامل لنا، وهذا ما أنجح رياضة الكاراتيه السورية وجعلها رقماً صعباً بين باقي الألعاب الرياضية الأخرى. يشار إلى أن حفل ختام مدرسة نادي مصفاة بانياس الرياضي شهد تكريم (8) لاعبين ولاعبات بينهم (6) أبطال وبطلات حققوا مراكز أولى في بطولات الجمهورية للأندية بالكاراتيه وسط حضور هيثم عاصي رئيس مكتب الشباب بفرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي وحشد من الشخصيات الحزبية والرسمية وأهالي المكرمين والمكرمات.