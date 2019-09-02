صدارة رباعية لليغ آن .. الكل قدم خدماته للبطل

إسقاط البطل هو الشعار الذي رفعته أندية الدوري الفرنسي قبل انطلاق الموسم إلا أنه مازال بعيد المنال أقله بعد أربع جولات، فسان جيرمان ورغم ترنحه فنياً والغيابات العديدة في صفوفه وخسارته قبل أسبوعين إلا أنه تصدر الجدول بفارق الأهداف بعدما لعب الجميع لمصلحته، فهاهو ليون يواصل إهدار النقاط وهاهو نيس يفرمل رين وكان مرسيليا أسدى خدمة بدوره في الجولة الثالثة بالفوز على نيس ولم يكن الباريسي وحده المستفيد فقد استفاد أنجيه من الوضع جيداً ليقف على الخط ذاته مع سان جيرمان ورين ونيس في الصدارة والأفضلية بين هذا الرباعي للأهداف.

فشل ونصف

دخل رين لقاء القمة أمام نيس والهزيمة تعني فقدانه الصدارة ولو بفارق الأهداف بعد عودة سان جيرمان وجاءت المباراة متوازنة إلى حد كبير لكنها شهدت فشلاً ذريعاً لصاحب الأرض فقد أخفق أولاً بالتسجيل وهدفه سجله لاعب نيس جوتيير لوريس بالخطأ أخفق بالحفاظ على تقدمه فاهتزت شباكه مرتين بالشوط الثاني عبر سيبريان (من جزاء) وراسين كولي في الوقت البديل وأخيراً أخفق بالفوز أو حتى بالخروج متعادلاً ليخسر الصدارة.

وإذا كان رين أخفق بالفوز فإن موناكو أخفق بدوره بالحفاظ على تقدمه على أرض ستراسبورغ بهدفي الجزائري إسلام سليماني مقابل هدف كيني لالا، فخرج متعادلاً بهدف متأخر سجله توماسون وبالتالي أخفق الفريقان بانتزاع الفوز الأول لهما هذا الموسم فاكتفى فريق الإمارة بتعادل ثانٍ على التوالي على حين سجل ستراسبورغ تعادله الثاني بأرضه.

وفشل ليل بالتسجيل خارج أرضه هذا الموسم فخرج خاسراً للمرة الثانية وهذه المرة أمام ريمس بهدفي دومبيا (من جزاء) وأودين، وواصل مرسيليا صحوته فحسم القمة مع سانت إيتيان بالفوز بفضل هدف بيندينتو (33) فسجل انتصاره الثاني على التوالي بعدما بدأ الموسم بهزيمة مفاجئة أمام ريمس قبل أن يتعادل مع نانت ويفوز على نيس.

نتائج الأسبوع 4

ميتز * سان جيرمان صفر/2، رين * نيس 1/2، ريمس * ليل 2/صفر، ليون * بوردو 1/1، مرسيليا * سانت إيتيان 1/صفر، نيم * بريست 3/صفر، تولوز * أميان 2/صفر، أنجيه * ديجون 2/صفر، نانت * مونبيلييه 1/صفر، ستراسبورغ * موناكو 2/2.

حصيلة

– تعادلان إيجابيان مقابل ثمانية انتصارات منها 6 لأصحاب الضيافة و7 بنتائج نظيفة، فشهدت الجولة تسجيل 22 هدفاً، منها هدفان بالنيران الصديقة و4 من علامة الجزاء وأهدر جوناثان بامبا (ليل) ركلة خامسة.

– 44 مرة ظهر اللون الأصفر منها مرة واحدة في مباراتي ميتز وسان جيرمان وتولوز وأميان مقابل 7 صفراوات في مباراة ليون وبوردو وتحول اللون الأصفر إلى الأحمر مرتين فطرد تياغو مينديز (ليون) ويوسف يازيكي (ليل) بالإنذار الثاني.

– تصدر ممفيس ديباي (ليون) وفيكتور أوسيمين (ليل) لائحة الهدافين برصيد 4 أهداف، يليهما خمسة لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف وأحدهم سيبيريان (نيس) الذي سجل أهدافه من علامة الجزاء.