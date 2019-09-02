ديربي لندن يتصدر القائمة السوداء في البريميرليغ … يونيون برلين يصفع دورتموند في البوندسليغا

جاءت مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لتشهد حدثاً تاريخياً لنادي يونيون برلين الذي يلعب موسمه الأول في البوندسليغا عندما تغلب على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة رسمت الكثير من إشارات الاستفهام حول هشاشة دفاع دورتموند، والفوز لم يكن متوقعاً عطفاً على النتائج المسجلة في أول جولتين والأمر الآخر أن المباراة جرت مساء السبت بعد وصول لايبزيغ للنقطة التاسعة، وبدل أن يرتقي دورتموند للصدارة تراجع إلى المركز الخامس.

وشهدت مباريات الأحد تحقيق بريمن الفوز الأول على حساب ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين، واللافت في ثالث جولات الدوري الألماني الفوز الكبير الذي حققه البافاري على ماينز بستة أهداف لهدف، واللافت أكثر أن الأهداف الستة تناوب على تسجيلها ستة لاعبين أحدهم ليفاندوفسكي الذي وصل إلى الهدف السادس بأعلى القائمة واصلاً إلى الهدف 208 في الدوري الألماني.

في الدوري الإنكليزي انتهت قمة شمالي لندن بين آرسنال وتوتنهام بالتعادل المثير بهدفين لمثلهما بعد مباراة مثيرة في تفاصيلها غريبة في مجرياتها وكان كل منهما قريباً لخطف النقاط الثلاث، ورغم التعادل إلا أن الكثير من الأرقام فرضت نفسها.

واستطاع إيفرتون تسجيل الفوز الثاني هذا الموسم على حساب ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين مرتقياً إلى المركز السادس متخلفاً بفارق الأهداف عن كريستال بالاس وآرسنال وللأندية الثلاثة سبع نقاط.

أبرز أحداث الجولة الرابعة من البريميرليغ محافظة ليفربول على سجله النظيف وتحقيق السيتي الفوز الثالث خلال أربع مباريات محافظاً على الوصافة، ويبقى تعادل اليونايتد غصة في حلق مناصريه وخاصة أن النقاط الثلاث أمام مضيفه ساوثمبتون كانت أقرب إليه، غير أن الغصة الأكبر تجرعها تشيلسي الذي تقدم بهدفين ولكنه تلقى مثلهما في الشوط الثاني ليخرج شيفيلد يونايتد بنقطة تزن ذهباً، وبالتالي يبقى البلوز من دون فوز أمام جماهيره هذا الموسم.

الدوريان الإنكليزي والألماني سيخلدان للراحة كغيرهما من الدوريات الكبرى وفيما يلي النتائج المسجلة في إنكلترا وألمانيا:

الدوري الإنكليزي

ساوثهامبتون * مان يونايتد 1/1، مان سيتي * برايتون 4/صفر، ليستر سيتي * بورنموث 3/1، تشيلسي * شيفلد يونايتد 2/2، نيوكاسل * واتفورد 1/1، كريستال بالاس * أستون فيلا 1/صفر، ويستهام * نوريتش 2/صفر، بيرنلي * ليفربول صفر/3، إيفرتون * وولفرهامبتون 3/2، الآرسنال * توتنهام 2/2.

الدوري الألماني

مونشن غلادباخ * لايبزيغ 1/3، بايرن ميونيخ * ماينز 6/1، ليفركوزن * هوفنهايم صفر/صفر، فولفسبورغ * بادربورن 1/1، فرايبورغ * كولن 1/2، شالكه * هيرتا برلين 3/صفر، يونيون برلين * دورتموند 3/1، بريمن * أوغسبورغ 3/2، فرانكفورت * دوسلدورف 2/1.

الإضاءة

• فوز البايرن حمل الرقم 232 للاعبه توماس مولر خلال 321 مباراة بقميص البافاري، والنقطة البيضاء الوحيدة لدورتموند في خسارته أمام يونيون برلين تسجيل مهاجمه الكاسير للمباراة الثالثة على التوالي، كما أن ليفا سجل للمباراة الثالثة على التوالي متطلعاً بشغف لتسجيل رقم تاريخي خلال هذا الموسم.

• أخفق توتنهام في تحقيق الفوز خارج ملعبه للمباراة الثامنة على التوالي، وبتسجيله من علامة الجزاء يكون هاري كين قد سجل للمرة السادسة بهذه الطريقة ولا يسبقه أمام فريق واحد إلا شيرر بمرمى إيفرتون عندما كان بصفوف نيوكاسل، وهدف كين حمل الرقم 9 في مواجهات الفريقين وهو رقم قياسي إلى جوار أديبايور وبوبي سميث، وحمل ديربي لندن ثماني بطاقات صفراء ليصبح الديربي الأكثر إشهاراً للبطاقات بـ240 بطاقة على مدار سنوات الدوري الإنكليزي الممتاز منها 54 بطاقة حمراء، وسجل أوباميانغ في آخر سبع مباريات لعبها آرسنال في ملعب الاتحاد ولا يسبقه إلا الفرنسي هنري بتسع مباريات متتالية على أرضية ملعب هايبري، وسجل دي بروين للسيتي ليكون قد ساهم بتسعة أهداف خلال المباريات السبع الأخيرة بين تسجيل وصناعة، وأنجز ليفربول المباراة الحادية والعشرين على التوالي من دون خسارة في الدوري الممتاز محققاً الفوز في 17 منها، ولكنه حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم خلال ست مباريات بواقع أربع على صعيد الدوري ومباراة الدرع ومباراة السوبر الأوروبي، ولم يظهر اليونايتد أي تطور هذا الموسم عما كان عليه الموسم الفائت في البداية مع المدرب البرتغالي مورينيو.