تموين طرطوس تعيد ترتيب نفسها

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين لـ«الوطن» أن المديرية قامت بإجراءات متعددة وتراكمية إضافة إلى إعادة هيكلة وتنظيم لعمل المراقبين وتوزيعهم ونوعية الرقابة ومهنيتها منذ بداية عام 2019 وبوضع شعار المواطن شريك أساسي في عمل المديرية كل ذلك أدى إلى تحسن واضح في نتائج العمل من حيث نوعية الضبوط بشكل أساسي وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صحة المواطن وضمان وصول السلع الآمنة إليه إضافة إلى التركيز على مراقبة المواد المدعومة من الدولة وخاصة الخبز لكونه لقمة عيش المواطن والمحروقات إضافة إلى ضبط المواد المزورة والمنتهية الصلاحية والتلاعب بتاريخ الصلاحية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

– ضبط ومصادرة كمية 1680 كيس حمص ناعم خلال جولة رقابية في منطقة طرطوس دوّن عليها تاريخ إنتاج 25/6/2019 وهي بالحقيقة إنتاج 23/6/2019 وتم تنظيم الضبط اللازم بمخالفة تزوير تاريخ الإنتاج وإحالة الضبط إلى القضاء أصولاً.

– ضبط ومصادرة 2500 كغ من الخبز العلفي المعد للمواشي موضوع عدة ضبوط عدلية في مناطق مختلفة في المحافظة تم بموجبها مصادرة الكميات وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة وإحالتها للقضاء أصولاً.

– ضبط ومصادرة 80 كغ من البوظة الدوكما موضوع عدة ضبوط تبين بعد التحليل عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وتم إتلافها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

– ضبط ومصادرة كمية 7100 صندوق من المياه المعدنية المزورة والمقلدة لماركة الدريكيش في مستودع كبير خلال جولاتنا الرقابية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم ضبط بالواقعة بمخالفة التزوير وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً ومصادرة الكميات.

– ضبط ومصادرة كمية 3377 ربطة خبز تمويني أي ما يعادل 4390 كغ من الخبز التمويني بموجب عدة ضبوط تموينية تم تنظيمها بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني واستخدامه لغير الغاية المخصص لها.

– ضبط ومصادرة 919 كرتونة من البوظة الجاهزة والمغلفة أي ما يعادل 16752 قطعة من البوظة المغلفة والمنتهية الصلاحية تم إتلافها أصولاً بعد تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً.

وقد بلغ عدد الضبوط الكلية المنظمة خلال عام 2019 «2119» ضبطاً عدلياً تنوعت مخالفاتها ومناطقها كان من أهمها 301 ضبط عدلي بحق الأفران التموينية و75 ضبطاً عدلياً بمخالفات الاتجار بالدقيق والخبز التمويني و180 ضبطاً بمخالفات الاتجار بالمحروقات والتلاعب بها و53 ضبطاً بمخالفات الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر ومواد الإغاثة.

وبلغ عدد العينات المسحوبة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية 998 عينة من فعاليات مختلفة ومناطق متعددة وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة في المحافظة 300 إغلاق وبلغت كميات الدقيق المصادرة موضوع الضبوط 2500 كغ دقيق تمويني.

كما بلغت قيمة المصالحات على ضبوط التسوية المنظمة لغاية تاريخه «35975000 ل.س» لمصلحة خزينة الدولة.