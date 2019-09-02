اقتصاد

ملتقى استثماري لقطاعات النقل في المعرض … وزير النقل لـ«الوطن»: موانئ جديدة ومدن صناعات بحرية للاستثمار

| الوطن

الثلاثاء, 03-09-2019

أقامت وزارة النقل بحضور القطاع الخاص ومستثمرين عرب وأجانب ملتقى استثمارياً خاصاً بقطاعات النقل، وذلك على أرض مدينة المعارض مساء أمس.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال وزير النقل علي حمود «تم افتتاح الملتقى الاستثماري لقطاعات النقل المختلفة، ومنها القطاع السككي، وهناك الكثير من العروض التي قدمها المدراء العامون للوفود المشاركة، وهذا سيؤدي إلى عقود نتفق عليها مع الأطراف والشركات المختلفة».
وأضاف: «المعروض لدينا مشاريع عديدة لإحداث سكك حديدية جيدة، وتأهيل وتطوير السكك الحديدية القائمة، وبنفس الوقت الأراضي والعقارات الموجودة للسكك الحديدية سيتم استثمار جزء كبير منها».
وتابع القول: «هناك حجم عمل كبير في الموانئ، وهناك موانئ جديدة وشركات نقل عبر البحار ومدن للصناعات البحرية سيتم طرحها للاستثمار، ولدينا مشاريع عديدة في قطاعات مختلفة سككية وطرقية وبحرية وجوية، وكل هذه البنى ستكون نواة في حال إقرار طريق الحرير ومروره عبر سورية».

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